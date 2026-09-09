İTÜ'deki yangının nedeni belli oldu! Rektörlükten ilk açıklama - Son Dakika
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İTÜ'deki yangının nedeni belli oldu! Rektörlükten ilk açıklama

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Yerleşkesi MED A binasında bulunan Fast Food zinciri şubesinde çıkan yangınla ilgili rektörlükten açıklama geldi. Açıklamada, yangının MED A binasında yemek hizmeti veren işletmenin mutfağındaki ocakta çıktığı ve küçük çaplı olduğu belirtilerek, "Yangın söndürme sisteminin devreye girmesi ile kısa sürede söndürülmüş, mevcut durumda herhangi bir tehlike bulunmamaktadır" denildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayağaza kampüsü içinde bulunan bir Fast Food zinciri şubesinde yangın çıktı. Yangınla ilgili üniversite yönetiminden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ayazağa Yerleşkemizdeki MED A binasında yemek hizmeti veren işletmenin mutfağındaki ocakta küçük çaplı bir yangın meydana gelmiştir. Yangın söndürme sisteminin devreye girmesi ile kısa sürede söndürülmüş, mevcut durumda herhangi bir tehlike bulunmamaktadır" denildi.

İTÜ'deki yangının nedeni belli oldu! Rektörlükten ilk açıklama

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü'ndeki Merkezi Derslik A binasında bulunan bir Fast Food zinciri şubesinde yangın çıktı. 

Yangın sırasında binada özel bir etkinlik kapsamında bulunan yaklaşık 200 öğrenci, okul güvenliği tarafından kısa sürede tahliye edildi.

YÖNETİMDEN AÇIKLAMA GELDİ 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın söndürme sistemlerinin devreye girmesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. 

Üniversite yönetimi tarafından olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada meydana gelen yangında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

İTÜ'deki yangının nedeni belli oldu! Rektörlükten ilk açıklama

"HERHANGİ BİR TEHLİKE BULUNMAMAKTADIR"

Üniversite yönetimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli İTÜ'lüler, Ayazağa Yerleşkemizdeki MED A binasında yemek hizmeti veren işletmenin mutfağındaki ocakta küçük çaplı bir yangın meydana gelmiştir. Yangın söndürme sisteminin devreye girmesi ile kısa sürede söndürülmüş, mevcut durumda herhangi bir tehlike bulunmamaktadır."

İstanbul Teknik Üniversitesi, Yemek Tarifi, İtfaiye, Ayazağa, Polis, Son Dakika

Son Dakika İTÜ İTÜ'deki yangının nedeni belli oldu! Rektörlükten ilk açıklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: İTÜ'deki yangının nedeni belli oldu! Rektörlükten ilk açıklama - Son Dakika
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