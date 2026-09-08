Sancaktepe'de silahlı saldırıda otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 18 kovan bulundu - Son Dakika
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Sancaktepe'de silahlı saldırıda otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 18 kovan bulundu

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Sancaktepe Atatürk Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü hayatını kaybetti. Olay yerinde 18 boş kovan bulunurken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde gündüz saatlerinde hareketli ve korku dolu anlar yaşandı. Seyir halindeki bir otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırıda araç sürücüsü yaşamını yitirdi.

ART ARDA ATEŞ ETTİLER

Olay, Atatürk Mahallesi Sultangazi Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 PSA 572 plakalı otomobiliyle cadde üzerinde ilerleyen ve ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, kimliği belirsiz şüpheli veya şüphelilerin hedefi oldu. Araca art arda ateş açan saldırganlar, olayın ardından hızla kayıplara karıştı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemelerde, kurşunların hedefi olan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sancaktepe'de silahlı saldırıda otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 18 kovan bulundu

18 ADET BOŞ KOVAN TESPİT EDİLDİ

Polis ekipleri caddede geniş güvenlik önlemleri alarak etrafı kordon altına aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda yerde 18 adet boş kovan tespit edildi. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, emniyet güçleri kaçan şüphelileri yakalamak ve saldırının nedenini ortaya çıkarmak için bölgede inceleme başlattı.

Sancaktepe'de silahlı saldırıda otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 18 kovan bulundu
Sancaktepe'de silahlı saldırıda otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 18 kovan bulundu
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Sancaktepe, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de silahlı saldırıda otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 18 kovan bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sancaktepe'de silahlı saldırıda otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 18 kovan bulundu - Son Dakika
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