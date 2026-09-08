Türk Yıldızları, Mısır Piramitleri üzerinde gösteri uçuşu yaptı

Türk Yıldızları Mısır semalarında dikkat çeken bir gösteriye imza attı. Akrobasi timinin piramitlerin üzerinde gerçekleştirdiği uçuş, ortaya çarpıcı görüntüler çıkardı.

TÜRK YILDIZLARI MISIR SEMALARINDA

Türk Hava Kuvvetleri'nin gökyüzündeki temsilcilerinden Türk Yıldızları Akrobasi Timi, Mısır'da düzenlenen "El Alamein International Airshow" kapsamında havalandı. Gösteri uçuşunun en dikkat çeken bölümü ise piramitlerin üzerinde gerçekleşti. Türk pilotları, tarihi yapıların üzerinde gerçekleştirdikleri akrobasi manevralarıyla gösteriyi takip edenlere görsel bir şölen sundu. Uçakların bıraktığı kırmızı ve beyaz dumanlar, piramitlerin üzerinde dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

MSB'DEN YAPAY ZEKA GÖNDERMESİ

Milli Savunma Bakanlığı da Türk Yıldızları'nın Mısır'daki gösterisini dikkat çekici ifadelerle duyurdu. Bakanlık, görüntülerin gerçek olduğuna vurgu yaparak yapay zekayla oluşturulan içeriklere göndermede bulundu. MSB'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Dikkat, bu görüntüler yapay zekanın değil, gökyüzündeki cesaretimizin bir ürünüdür"

PİRAMİTLERİN ÜZERİNDE KIRMIZI-BEYAZ İZ

Türk Yıldızları'nın gösterisi, binlerce yıllık tarihi yapılar ile modern havacılığın aynı karede buluşmasını sağladı. Akrobasi timi, piramitlerin üzerinde gerçekleştirdiği manevralar sırasında kırmızı-beyaz dumanlarla gökyüzünde iz bıraktı. "El Alamein International Airshow" kapsamında gerçekleştirilen gösteride Türk Yıldızları, Mısır'daki izleyicileri de selamladı.

"TARİH YERDE, TÜRK YILDIZLARI GÖKLERDE"

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları'nın gösterisini bir başka dikkat çekici mesajla anlattı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Binlerce yıllık tarihin semalarında ay yıldızın izini bırakan Türk Yıldızları, eşsiz gösterileriyle Mısırlı kardeşlerimizi selamladı. Tarih yerde, Türk Yıldızları göklerde."