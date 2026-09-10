Galatasaray'ın Avrupa'da deplasmanda yüzü gülmüyor - Son Dakika
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Galatasaray'ın Avrupa'da deplasmanda yüzü gülmüyor

Galatasaray\'ın Avrupa\'da deplasmanda yüzü gülmüyor
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting'e 3-1 yenilerek deplasmanlardaki zorlu sürecini sürdürdü. Son 16 deplasman maçında sadece bir galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, diğer 15 mücadelede 3 beraberlik alırken, 12. kez mağlup oldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e öne geçtiği maçta 3-1 yenildi.

AVRUPA KABUSU DEVAM EDİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında çıktığı son 16 deplasman müsabakasının sadece birinde kazanabildi. Galatasaray, 2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 yenildiği Bayern Münih müsabakasıyla başlayan süreçte Avrupa kupalarında 16 dış saha maçı yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte sadece geçen sezon Hollanda temsilcisi Ajax'ı (3-0) mağlup etmeyi başardı. Galatasaray, diğer 15 mücadelede 3 beraberlik alırken, 12. kez yenildi.

SIRADAKİ RAKİP BARCELONA

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki sıradaki rakibi İspanyol temsilcisi Barcelona olacak. Zorlu maç RAMS Park'ta oynanacak. 

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Sporting, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Avrupa'da deplasmanda yüzü gülmüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serhan Demir Serhan Demir:
    Burdakiler maçı zaten size veriyor, sıkıntı etmeyin.. 2 0 Yanıtla
  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Hakem resmen maçı Galatasaray'dan aldı rakibe verdiği tü hakeme 0 2 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan Mesut Erdoğan:
    Hakemler çok ayıp etti, kırmızı kart ve penaltı bonusu kullanmadı. gs üzgün gs kırgın gs buruk gs küs gs tff ve Türk hakemlerine tekrar teşekkür etti…! 1 0 Yanıtla
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