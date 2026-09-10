Fenerbahçe'nin rakipleri Liverpool ve Atletico Madrid karşılaştı! İşte sonuç
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinin karşı karşıya geldiği müsabakada Liverpool, Atletico Madrid karşısında geriden gelip 2-1 kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe'nin rakipleri Liverpool ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan mücadeleyi Liverpool 2-1'lik skorla kazandı.
LIVERPOOL GERİDEN GELİP KAZANDI
Konuk ekip Atletico Madrid, 17. dakikada Marcos Llorente'nin golüyle öne geçti. İlk yarının son anlarında baskısını artıran Liverpool, 40. dakikada Dominik Szoboszlai ile skoru eşitledi. İkinci yarıda da hızını kesmeyen İngiliz devi, Alexis Mac Allister'ın 50. dakikada attığı golle öne geçti ve maçı kazandı.
OLUŞAN PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı. Atletico Madrid ise ilk maçında puan alamadı. Liverpool, bir sonraki maç haftasında LASK Linz'e konuk olacak. Atletico Madrid ise Manchester United'ı ağırlayacak.
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