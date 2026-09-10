Lucas Torreira'dan öz eleştiri: Hakem hatalarına değil, düzeltmemiz gerekenlere odaklanmalıyız - Son Dakika
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Lucas Torreira'dan öz eleştiri: Hakem hatalarına değil, düzeltmemiz gerekenlere odaklanmalıyız

Lucas Torreira\'dan öz eleştiri: Hakem hatalarına değil, düzeltmemiz gerekenlere odaklanmalıyız
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Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, Sporting maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hakem hatalarını bahane etmeyeceğini söyleyen Uruguaylı orta saha, ''Maç elimizdeydi, kontrolümüzdeydi. Hakem hatalarına değil, düzeltmemiz gerekenlere odaklanacağız'' dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 yenildi. Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Lucas Torreira, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

''ÜZGÜNÜZ''

Maçı değerlendiren Uruguaylı orta saha oyuncusu Torreira, ''Kaybettiğimiz için üzgünüz. Böyle bir skoru hayal etmemiştik.'' dedi. 

''HAKEM HATALARINA DEĞİL...''

Hakem kararlarına takılı kalmamaları gerektiğini ifade eden yıldız isim, ''Hakem kararlarını düşünmememiz gerekir. Kendi kontrolümüzde olan ilk yarı yaşadık. İkinci yarıdaki hatalarımızla elimiz boş döndük. Maç elimizdeydi, kontrolümüzdeydi. Hakem hatalarına değil, düzeltmemiz gerekenlere odaklanacağız." sözlerini sarf etti. 

UEFA Şampiyonlar Ligi, Lucas Torreira, Galatasaray, Sporting, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lucas Torreira'dan öz eleştiri: Hakem hatalarına değil, düzeltmemiz gerekenlere odaklanmalıyız - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • 00349200 00349200:
    önce Türkiye'deki gibi top oynamayı bırakın. bizde Yapınız var yardımcı oluyor. ama bu arenada af etmezler 1 0 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan Mesut Erdoğan:
    Yağmurluk olmaktan vazgeçmiş…! 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Lucas Torreira'dan öz eleştiri: Hakem hatalarına değil, düzeltmemiz gerekenlere odaklanmalıyız - Son Dakika
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