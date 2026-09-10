Lucas Torreira\'dan öz eleştiri: Hakem hatalarına değil, düzeltmemiz gerekenlere odaklanmalıyız

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 yenildi. Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Lucas Torreira, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

''ÜZGÜNÜZ''

Maçı değerlendiren Uruguaylı orta saha oyuncusu Torreira, ''Kaybettiğimiz için üzgünüz. Böyle bir skoru hayal etmemiştik.'' dedi.

''HAKEM HATALARINA DEĞİL...''

Hakem kararlarına takılı kalmamaları gerektiğini ifade eden yıldız isim, ''Hakem kararlarını düşünmememiz gerekir. Kendi kontrolümüzde olan ilk yarı yaşadık. İkinci yarıdaki hatalarımızla elimiz boş döndük. Maç elimizdeydi, kontrolümüzdeydi. Hakem hatalarına değil, düzeltmemiz gerekenlere odaklanacağız." sözlerini sarf etti.