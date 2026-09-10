Çorum'da çıkan yangında 2 ev ile 1 ahır kullanılamaz hale geldi
Çorum'un Bayat ilçesinde çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 2 ev bir ahır alevlere teslim oldu. Olay yerine ulaşan ekipler yangını söndürdü.
Çorum'un Bayat ilçesinde çıkan yangında 2 ev ile 1 ahır kullanılamaz hale geldi.
KUŞBURNU İÇİN YAKILAN ATEŞ, FELAKETE NEDEN OLDU
Çerkeş köyünde kuşburnu yapmak için yakılan ateş, O.Y. ve R.Y'ye ait evlere sıçradı. İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bayat, İskilip ve Uğurludağ belediyeleri itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 ev ile 1 ahır kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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