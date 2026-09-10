Çorum\'da çıkan yangında 2 ev ile 1 ahır kullanılamaz hale geldi

Çorum'un Bayat ilçesinde çıkan yangında 2 ev ile 1 ahır kullanılamaz hale geldi.

KUŞBURNU İÇİN YAKILAN ATEŞ, FELAKETE NEDEN OLDU

Çerkeş köyünde kuşburnu yapmak için yakılan ateş, O.Y. ve R.Y'ye ait evlere sıçradı. İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bayat, İskilip ve Uğurludağ belediyeleri itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 ev ile 1 ahır kullanılamaz hale geldi.