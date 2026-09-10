Okan Buruk'un büyük isyanı: Bugün maça gelmeyip evden izlemiş - Son Dakika
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Okan Buruk'un büyük isyanı: Bugün maça gelmeyip evden izlemiş

Okan Buruk\'un büyük isyanı: Bugün maça gelmeyip evden izlemiş
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Galatasaray teknik direktör Okan Buruk, Sporting maçının ardından açıklamalar yaptı. Karşılaşmanın hakemlerine tepki gösteren başarılı hoca, "VAR hakemi stadyumda değildi herhalde, maçı evden izlemiş. Hiçbir şeye karışmadı kendisi, keşke o da stadyuma gelseydi'' dedi.

Galatasaray teknik direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting'e 3-1 kaybedilen maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

''OYUN BİZDEYDİ"

Mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk, "Erken gol bulduk, top bizdeydi, oyun bizdeydi. Kalemize hiç gelemeyen bir rakip. Girdiğimiz pozisyonlar, rakibi sahasına yasladık. Kolay bir gol yedik her şey iyi giderken. Kalemize gelen tek top gol oldu. 1-1, okey." dedi. 

"BU SEVİYEDE BÖYLE BİR PENALTI VERİLDİ"

Sporting'e verilen penaltı kararına tepki gösteren Buruk, "İkinci yarı başlangıcı kötü değildi. Verilen penaltı, bu seviyede böyle bir penaltı verildi. Türkiye'de şikayet ediyoruz ya bu Norveçli hakemi görünce... Kendisiyle daha önce İstanbul tecrübemiz vardı. Vermediği kırmızı kart, olmayan penaltıyı vermesi takımımızı düşürdü. Duran toptan 3. golü yedik. 80'de değişiklikleri yaptık. Rakip yarı sahaya daha çok yerleştik ama çok üretken bir oyun olmadı. O bölümlerde de biraz daha sakin kalıp yine maçı çevirebileceğimizi düşündük. Yediğimiz penaltı golü bizi mental olarak çok düşürdü." ifadelerini kullandı. 

Okan Buruk'un büyük isyanı: Bugün maça gelmeyip evden izlemiş

"GEÇEN SENE DE OLMUŞTU''

Sözlerine devam eden başarılı hoca Okan Buruk, "Buradan çıkarmamız gereken, o kırılganlığı, geçen sene de Frankfurt maçında her gelen top gol olmuştu. Bugün de penaltıdan sonra o kırılganlığı yaşadık. Sahneye çıkmamız gerekiyor. İlk maçımızdı. Belli bölümü çok iyi baskın oynadık. Rakip 1 tane korner atmış. Maç genelinde üstünlüğü kurduk ama dediğim gibi 2-1'den sonra özgüvenimizi yükseltip kazanmaya çalışmamız gerekirdi." şeklinde konuştu.

Okan Buruk'un büyük isyanı: Bugün maça gelmeyip evden izlemiş

"ÇOK RAHAT 3 PUAN ALABİLİRDİK"

Kazanabilecekleri bir karşılaşma olduğunu ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Üzgünüz, bir sonraki maçı düşüneceğiz. Oyun içerisinde de oyuncularımızın sinirleri çok bozuldu. Hakem kararları, göstermediği sarı kartlar, bize gösterdiği sarı kartlar... Her şeyiyle aleyhimize çalıştı. Çok rahat 3 puan alabilirdik. Üzüntüm şu, güle oynaya kazanıp çıkabilirdik. 3-0'ı bulabilirdik. Bu fırsatlar Şampiyonlar Ligi'nde kolay gelmiyor. 2-1'den sonra kırıldık." değerlendirmesinde bulundu. 

Okan Buruk'un büyük isyanı: Bugün maça gelmeyip evden izlemiş

"BİR TANE ÇOK NET KIRMIZI KART VAR"

Rakiplerine kırmızı kart çıkması gerektiğinin de altını çizen Okan Buruk, "Böyle bir hakem yönetiminin rakiple hiçbir alakası yok. Bir tane çok net kırmızı kart ve olmayan penaltıyla maça direkt etki etmiş bir hakem var." dedi.

"VAR STADYUMDA DEĞİLDİ, MAÇI EVDEN İZLEMİŞ''

VAR hakemi Christian Dingert'e de tepki gösteren Buruk, "VAR hakemi stadyumda değildi herhalde, maçı evden izlemiş. Hiçbir şeye karışmadı kendisi, keşke o da stadyuma gelseydi. Ve bu maçla ilgili hem kırmızı kartı hem penaltıyı hakeme bildirseydi." şeklinde konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Okan Buruk, Sporting, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'un büyük isyanı: Bugün maça gelmeyip evden izlemiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Serhan Demir Serhan Demir:
    Anlaşıldı tamam 2 0 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan Mesut Erdoğan:
    Tabi Okan sen nasıl istersen 1 0 Yanıtla
  • adem baran adem baran:
    bu büçür cok komik 1 0 Yanıtla
  • Serhan Demir Serhan Demir:
    Ketçap mayonez de olsun mu))) 0 0 Yanıtla
  • Yasin Karaçay Yasin Karaçay:
    Burası türkiye ligi değil Okan efendi 0 0 Yanıtla
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