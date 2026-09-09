Gaziantep Şahinbey'de damda halı yıkayan iki kadın elektrik akımına kapılıp öldü - Son Dakika
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Gaziantep Şahinbey'de damda halı yıkayan iki kadın elektrik akımına kapılıp öldü

Gaziantep Şahinbey\'de damda halı yıkayan iki kadın elektrik akımına kapılıp öldü
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde evin damında halı yıkayan Necla Değirmenci ve Aysel Balta, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Hastanelere kaldırılan iki kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

  Gaziantep'te halı yıkarken elektrik akımına kapılan 2 kadın, kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdi.

HALI YIKARKEN AKIMA KAPILDILAR

Olay, Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir evin damında halı yıkayan Necla Değirmenci (41) ile Aysel Balta (34), bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan 2 kadın ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 2 kadın, kaldırdıkları Gaziantep Şehir Hastanesi ve özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Necla Değirmenci ile Aysel Balta'nın cenazeleri Gaziantep adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep Şahinbey'de damda halı yıkayan iki kadın elektrik akımına kapılıp öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep Şahinbey'de damda halı yıkayan iki kadın elektrik akımına kapılıp öldü - Son Dakika
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