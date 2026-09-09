Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir'in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Temmuz 2025’te yürütülen bir rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından, 11 Temmuz 2025 tarihinde belediye meclisinde yapılan gizli oylamayla CHP’li meclis üyesi avukat Büşra Özdemir başkan vekili olarak seçilmişti. Göreve geldiği günden bu yana çalışmalarını sürdüren Özdemir, son olarak katıldığı kültürel bir etkinlikle gündeme oturdu.

SPORCULARA MORAL ZİYARETİ

Bu yıl 4-6 Eylül tarihleri arasında 674’üncüsü düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne katılan Başkan Vekili Büşra Özdemir, organizasyon esnasında sahaya inerek çayırda mücadele eden sporculara moral ziyaretinde bulundu.

KİMİNİ KUCAKLADI KİMİNİ ALNINDAN ÖPTÜ

Ziyaret sırasında Özdemir’in pehlivanlarla kucaklaştığı ve sporcuları alınlarından öperek başarı dilediği anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük ilgi gördü ve kamuoyunda geniş yer buldu.