Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir'in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu - Son Dakika
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Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir'in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, 674. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde pehlivanlara gerçekleştirdiği moral ziyaretiyle adından söz ettirdi. Muhittin Böcek'in tutuklanmasının ardından göreve gelen Özdemir’in er meydanında sporcularla kucaklaşıp onları alınlarından öptüğü anlara ait görüntüler kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Temmuz 2025’te yürütülen bir rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından, 11 Temmuz 2025 tarihinde belediye meclisinde yapılan gizli oylamayla CHP’li meclis üyesi avukat Büşra Özdemir başkan vekili olarak seçilmişti. Göreve geldiği günden bu yana çalışmalarını sürdüren Özdemir, son olarak katıldığı kültürel bir etkinlikle gündeme oturdu.

SPORCULARA MORAL ZİYARETİ 

Bu yıl 4-6 Eylül tarihleri arasında 674’üncüsü düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne katılan Başkan Vekili Büşra Özdemir, organizasyon esnasında sahaya inerek çayırda mücadele eden sporculara moral ziyaretinde bulundu.

KİMİNİ KUCAKLADI KİMİNİ ALNINDAN ÖPTÜ 

Ziyaret sırasında Özdemir’in pehlivanlarla kucaklaştığı ve sporcuları alınlarından öperek başarı dilediği anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük ilgi gördü ve kamuoyunda geniş yer buldu.

Muhittin Böcek, Büşra Özdemir, Politika, Antalya, Elmalı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir'in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ertugrul Karadag Ertugrul Karadag:
    Başkanım sen bilirsin ama sanki biraz abartmissin 7 1 Yanıtla
  • talat_yelbuz@mynet.com Yelbuz [email protected] Yelbuz:
    ANTALYA YANIYOR BELEDIYELER YAĞLI GÜREŞ PESINDE 5 2 Yanıtla
  • Hikmet Başpınar Hikmet Başpınar:
    Bir bayansın 3 2 Yanıtla
  • halil eles halil eles:
    helal olsun 2 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir'in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu - Son Dakika
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