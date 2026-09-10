Türkiye'nin konuştuğu 22 yaşındaki teknik direktörden eleştirilere rest - Son Dakika
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Türkiye'nin konuştuğu 22 yaşındaki teknik direktörden eleştirilere rest

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Turgutluspor'un teknik direktörlük görevine 22 yaşındaki Zeynep Mestan'ı getirmesi beraberinde eleştirileri de getirdi. Yaşı ve erkek takımının başına geçmesi üzerinden yapılan yorumlara yanıt veren Mestan, 10 yıldır futbolun içinde olduğunu belirterek, “Cevabı şampiyon olduğumuz zaman sezon sonunda vereceğiz” dedi.

Manisa Süper Amatör Lig'de mücadele edecek Turgutluspor, yeni sezon öncesi dikkat çeken bir karara imza atarak teknik direktörlük görevine 22 yaşındaki Zeynep Mestan'ı getirdi. Kulüp tarihinin ilk kadın teknik direktörü olan Mestan'ın göreve başlamasının ardından özellikle yaşı ve erkek takımını çalıştıracak olması üzerinden eleştiriler yapıldı.

“10 YILDIR FUTBOLUN İÇİNDEYİM”

Kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt veren Mestan, bunları göreve gelmeden önce beklediğini söyledi.

Genç teknik direktör, “Eleştirilerin olacağını zaten bekliyorduk ama bu konuda şu an için yapabileceğimiz bir şey yok. 10 yıldır futbolun içindeyim. Cevabı şampiyon olduğumuz zaman sezon sonunda vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“AĞIR TEPKİLER ALACAĞIMI BİLİYORDUM”

Olumlu yorumların yanı sıra hakaret ve tehditlerle de karşılaştığını anlatan Mestan, kulüp başkanının göreve gelmeden önce kendisine tepkilerle başa çıkıp çıkamayacağını sorduğunu belirtti.

Mestan, “Sezon sonunda kendimizi herkese kanıtlamış olacağız. Ağır tepkiler alacağımı biliyordum. Hakaretler, tehditler ve çok iyi yorumlar var. Biz tamamen sahaya ve sezon sonunda elde edeceğimiz başarıya odaklanacağız” dedi.

BAŞKANDAN ELEŞTİRİLERE YANIT

Turgutluspor Başkanı Yılmaz Gençtürk de Zeynep Mestan'ın yalnızca dikkat çekmek amacıyla göreve getirilmediğini vurguladı. Mestan'ın sunduğu projeleri ve teknik bilgisini değerlendirdiklerini belirten Gençtürk, “Zeynep hocamıza çok güveniyoruz. Bilgisine ve taktik bilgisine inanıyoruz” diye konuştu.

Gençtürk, kadın teknik direktörlere yönelik ön yargıların kırılmasını istediklerini de belirterek başarısızlık halinde sorumluluğun yönetimde olduğunu söyledi.

GUARDIOLA VE SERGEN YALÇIN'I ÖRNEK ALIYOR

Futbolculuk geçmişi de bulunan Mestan, sahada hücum ağırlıklı ve bol gollü bir oyun hedeflediğini söyledi. Örnek aldığı teknik direktörleri ise Pep Guardiola ve Sergen Yalçın olarak açıkladı. Genç teknik adam, uzun vadeli hedefini de ortaya koyarak ilk 5 yıl içerisinde Turgutluspor'u 1. Lig'e çıkarmak istediğini belirtti.

<a class='keyword-sd' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a>'nin konuştuğu 22 yaşındaki teknik direktörden eleştirilere restTürkiye'nin konuştuğu 22 yaşındaki teknik direktörden eleştirilere rest
Türkiye'nin konuştuğu 22 yaşındaki teknik direktörden eleştirilere rest

Turgutluspor, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'nin konuştuğu 22 yaşındaki teknik direktörden eleştirilere rest - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Ahmet Avsar Ahmet Avsar:
    Top toplayıcı lazım mı .. 6 0 Yanıtla
  • fightofgod29@gmail.com [email protected]:
    Başarıların daim olsun hocam memlekete senin gibi cesur kadınlar da lazım ben ne anlarım erkek futbolundan demeyen 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Bulut Mustafa Bulut:
    Sosyal medya ya kendini teknik direktörü olarak çıkmışsın iyi güzel de insan en azından bir futbol kıyafeti giyer o ne kumaş pantolon la ayakkabı desen topa ait değil seni hiç gözüm tutmadı Sende yarın sosyal medya da Hakem Elif karaaslan gibi onlfays fenomeni olursun 0 0 Yanıtla
  • Y T Y T:
    futbolla alakalı tek resmi yok 0 0 Yanıtla
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