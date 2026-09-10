Türkiye'nin konuştuğu 22 yaşındaki teknik direktörden eleştirilere rest

Manisa Süper Amatör Lig'de mücadele edecek Turgutluspor, yeni sezon öncesi dikkat çeken bir karara imza atarak teknik direktörlük görevine 22 yaşındaki Zeynep Mestan'ı getirdi. Kulüp tarihinin ilk kadın teknik direktörü olan Mestan'ın göreve başlamasının ardından özellikle yaşı ve erkek takımını çalıştıracak olması üzerinden eleştiriler yapıldı.

“10 YILDIR FUTBOLUN İÇİNDEYİM”

Kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt veren Mestan, bunları göreve gelmeden önce beklediğini söyledi.

Genç teknik direktör, “Eleştirilerin olacağını zaten bekliyorduk ama bu konuda şu an için yapabileceğimiz bir şey yok. 10 yıldır futbolun içindeyim. Cevabı şampiyon olduğumuz zaman sezon sonunda vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“AĞIR TEPKİLER ALACAĞIMI BİLİYORDUM”

Olumlu yorumların yanı sıra hakaret ve tehditlerle de karşılaştığını anlatan Mestan, kulüp başkanının göreve gelmeden önce kendisine tepkilerle başa çıkıp çıkamayacağını sorduğunu belirtti.

Mestan, “Sezon sonunda kendimizi herkese kanıtlamış olacağız. Ağır tepkiler alacağımı biliyordum. Hakaretler, tehditler ve çok iyi yorumlar var. Biz tamamen sahaya ve sezon sonunda elde edeceğimiz başarıya odaklanacağız” dedi.

BAŞKANDAN ELEŞTİRİLERE YANIT

Turgutluspor Başkanı Yılmaz Gençtürk de Zeynep Mestan'ın yalnızca dikkat çekmek amacıyla göreve getirilmediğini vurguladı. Mestan'ın sunduğu projeleri ve teknik bilgisini değerlendirdiklerini belirten Gençtürk, “Zeynep hocamıza çok güveniyoruz. Bilgisine ve taktik bilgisine inanıyoruz” diye konuştu.

Gençtürk, kadın teknik direktörlere yönelik ön yargıların kırılmasını istediklerini de belirterek başarısızlık halinde sorumluluğun yönetimde olduğunu söyledi.

GUARDIOLA VE SERGEN YALÇIN'I ÖRNEK ALIYOR

Futbolculuk geçmişi de bulunan Mestan, sahada hücum ağırlıklı ve bol gollü bir oyun hedeflediğini söyledi. Örnek aldığı teknik direktörleri ise Pep Guardiola ve Sergen Yalçın olarak açıkladı. Genç teknik adam, uzun vadeli hedefini de ortaya koyarak ilk 5 yıl içerisinde Turgutluspor'u 1. Lig'e çıkarmak istediğini belirtti.