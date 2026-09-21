Tekirdağ\'da düğüne Çanakkale\'den getirilen buzağı, davetlileri şaşkına çevirdi

Tekirdağ'da genç çiftin düğününde damadın arkadaşının getirdiği buzağı, davetlilere büyük şaşkınlık yaşattı. Damadın çocukluk arkadaşı, çifte düğün hediyesi olarak buzağı getirirken, sıra dışı hediye düğünün en çok ilgi gören anlarından biri oldu.

Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde bir düğün salonunda düzenlenen Serhat ve Büşra Cavar çiftinin düğününde, davetliler takı ve hediyelerini verirken salona getirilen buzağı bir anda herkesin dikkatini çekti. Damadın çocukluk arkadaşı Berkcan Coşan, hayvancılıkla uğraşan Serhat Cavar'a farklı bir hediye vermek istedi. Yakın çevrede araştırma yapıp, aradığı hayvanı bulamayınca Çanakkale'ye kadar giden Çoşan, bulduğu buzağıyı düğün salonuna getirdi. Salona getirilen buzağı davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

"Kan bağım yok ama gönülle beraberiz"

Damadın çocukluk arkadaşı Berkcan Coşan, buzağıyı neden hediye ettiğini şöyle anlattı:

"Kendisiyle çocukluktan beri beraberim, yanında büyüdüm diyebilirim. Bir kan bağım yok ama gönülle beraberiz, kendisini çok seviyorum. İkimiz de hayvancılık yaptığımız için böyle bir hediye vermek istedim. Burada bulamadık yakın çevrelerde araştırdık ama satmışlar ne yazık ki. Çanakkale'ye kadar gittik, oradan getirdik. Salona getirdim, herkes bir anda toplandı, şaşırdı. Çok büyük ilgi gördü. Bir anda geldiği zaman orada da böyle durdu, yaramazlık yaptı. Süt verdiğimde de durdu. Sütü çok seviyor."

Düğünden önce özel bakım yaptılar

Coşan, düğüne getirdiği buzağıyı hazırlarken de özel bir bakım yaptıklarını söyleyerek şöyle konuştu:

"Yıkadım, taradım. Saç spreyi var kadınların kullandığı, onları sıktık üstüne. Kurutma makinesiyle kuruttuk, taradım. Bacaklarına teker teker kurdele taktım. Bu şekilde oldu."

"Buzağı beklemiyordum"

Damat Serhat Cavar ise aldığı hediyenin kendisi için de büyük bir sürpriz olduğunu belirterek, "Açıkçası benim için de şaşırtıcı bir hediye oldu. Çünkü hiç beklemiyordum. Normalde altın, paradır gibi hediyeler verilir. Buzağı beklemiyordum" dedi.

"Gözümüz gibi bakacağız"

Gelin Büşra Cavar da sıra dışı hediyeden büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Ben çok mutlu oldum. Öncelikle Berkcan'a çok teşekkür ederim böyle bir hediye getirdiği için. Çok değişik oldu, düğünüme renk kattı. Eşim zaten hayvancılıkla uğraşıyor, Berkcan da aynı şekilde hayvancılıkla uğraşıyor. Biz çok mutlu olduk. Kendisine gözümüz gibi bakacağız, bundan kesinlikle şüphe etmesinler. Biz de onu çok sevdik" diye konuştu.

Düğünde salona getirilen buzağı, davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılaşırken, renkli görüntüler ortaya çıktı.