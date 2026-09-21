Kamyonetten atlayıp yaralanan kadın taburcu oldu, eşine 350 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Kamyonetten atlayıp yaralanan kadın taburcu oldu, eşine 350 bin lira ceza kesildi

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Kamyonetten atlayıp yaralanan kadın taburcu oldu, eşine 350 bin lira ceza kesildi
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Eskişehir'de zorla bindirildiği öne sürülen kamyonetten atlayarak yaralanan kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kadın eşinden şikayetçi olmazken, ehliyetsiz ve 1.10 promil alkollü eşine 350 bin lira ceza uygulandı; eşi adli kontrolle serbest bırakıldı.

ESKİŞEHİR'de, eşi tarafından zorla tutulduğu öne sürülen kamyonetten atlayıp yaralanan Aysun I. (32), hastaneden taburcu edildi. Aysun I.'nın şikayetçi olmadığı eşi Emre I. ise çıkarıldığı mahkemede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gece, Çamlıca Mahallesi'nde bir kadının zorla araca bindirilip götürüldüğü ihbarıyla çalışma yaptı. Emre I.'nın kullandığı 26 APH 574 plakalı kamyoneti takibe alan ekipler, aracı Otogar Kavşağı ile Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi arasında durdurmaya çalıştı. Bu sırada Aysun I., hareket halindeki kamyonetten atlayınca yola düşüp yaralandı. Sürücü Emre I., eşinin araçtan atladığı bölgede durdurulup gözaltına alındı. Yaralı Aysun I. da ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin kontrolünde, gözaltına alınan ehliyetsiz ve 1.10 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Emre I.'ya toplam 350 bin lira idari para cezası uygulandı.

Aysun I., tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi, ifadesinde eşi Emre I.'dan şikayetçi olmadığını söyledi. Emniyetteki işlemleri sonrası Eskişehir Adliyesi'ne sevk edilen Emre I. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
Eskişehir3. SayfaOlaylarGüncelKadınSon Dakika

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