AK Partili Elitaş: "Askerimizi, insanımızı öldürenler ve bunun emrini verenler bu yasadan faydalanamayacaklar"

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, sivil toplum kuruluşları (STK) ile buluşmasında, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamındaki yasaya ilişkin, "Askerimizi, insanımızı öldürenler ve bunun emrini verenler bu yasadan faydalanamayacaklar. Kim? İmralı'dakiyle, Kandil'dekiler. Yurt dışından, yurt içinden talimat verip terörist faaliyetler sonucunda adam öldürülmesine, insanların şehit edilmesine sebebiyet verenler bu yasadan faydalanmayacaklar" dedi.

AK Partili Elitaş, Çanakkale'de STK'lar ile bir araya geldi. Toplantıda, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcıları Hacı Turan ve İzzet Buzkan, AK Parti MKYK üyeleri Naim Makas, Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, kadın ve gençlik kolları yönetimi de hazır bulundu. Buluşmada konuşan Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Siz temsil ettiğiniz kitlenin ve ruhun bütün bilgilerinin toplandığı iktidara, iradeye iletildiği makamlarsınız. Bizim her bir üyenizle görüşme imkanımız mümkün değil ama siz kendi üyelerinizin ihtiyaçlarını toplayarak hem milletvekillerimize hem de iktidar partisi il başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle iktidara ulaştırma görevinde ve mecburiyetinde olan kişilersiniz. Sağduyu ile aklıselim içerisinde yaptığınız her türlü talepleri, teşvikleri, istekleri sırasına göre hayata geçirilmeye çalışılıyor" diye konuştu.

Yasadan kimler faydalanacak?

'Terörsüz Türkiye' sürecine değinen Elitaş, "42 yıldır gelişmiş ülkelerin bu coğrafya üzerinde kurdukları heves ve hayalleri, 42 yıldır kullandıkları terör örgütlerini artık 'Terörsüz Türkiye'yi ortaya çıkarıp tıpkı 18 Mart 1915'te yaşadığımız ruh gibi o gün nasıl ki vatan savunması için bu ülkenin tek bir çakıl taşını düşmana vermemek için bir ve beraber olduysak, şimdi de 'Terörsüz Türkiye' için 786 bin kilometre karelik vatan toprağında yaşayan, bu nüfus cüzdanını taşıyan insanlarla bir beraber olmamamız gerekiyor. Bir yasa çıkardık. Ben yasanın ne olduğunu iki cümle ile anlatmak istiyorum size. Bu çıkardığımız, yasa şarta bağlı bir yasa. Terörsüz Türkiye yasası. Bir, terör örgütü kendini feshedecek. PKK, KCK, YPG, SDG, PYD, onlar kendilerini feshedecek. İki, silah bırakılacak. Silah bırakıldığı tescil ve teyit edilecek. Terör örgütleri laf olsun, iş olsun diye değil, gerçek manada 'feshettik' diyecekler. Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında kurulan bir heyet vasıtasıyla bu incelenecek, değerlenecek, sonunda Milli Güvenlik Kurulu'na gidecek. Milli Güvenlik Kurulu, cumhurbaşkanı, başkan yardımcısının başkanlığında toplanan heyetin elde ettiği bilgiler, istihbarat teşkilatının elde ettiği bilgiler, güvenlik güçlerinin elde ettiği bilgiler çerçevesinde, diyecek ki 'tamam terör örgütü fesholmuştur, silahlarını bırakmıştır, bu kanunun birinci hükmü yerine gelmiştir'. O zaman Resmi Gazete'de ilan edilecek. Terör örgütü feshedilmiştir, silahlarını bırakmıştır. Resmi Gazete'de ilan edildikten itibaren 6 ay içerisinde teröre yardım eden yataklık eden, propagandasını yapan, afiş asan, bayrak asan, kişiler müracaat ettikleri takdirde, müracaata bağlı bu iş, bu yasadan faydalanma imkanı bulacaklar. Ama terör örgütünün lideri, talimat veren herhangi bir etkilisi, yetkilisinin talimatıyla bir kişiyi şehit ettilerse, bir kişiye kan döktürdülerse, askerimizi, insanımızı öldürenler ve bunun emrini verenler bu yasadan faydalanamayacaklar. Kim? İmralı'dakiyle, Kandil'dekiler. Yurt dışından, yurt içinden talimat verip terörist faaliyetler sonucunda adam öldürülmesine, insanların şehit edilmesine sebebiyet verenler bu yasadan faydalanmayacaklar" ifadelerini kullandı.

"Çanakkale'yi gelip gelip gezmeleri lazım"

Yasaya olumsuz yorumlarda bulunanlara seslenen Başkanvekili Mustafa Elitaş, şunları söyledi:

"Şimdi bu yasa ile ilgili maalesef olumsuz şeyler söylüyorlar. İsimlerine milliyetçi, ulusalcı, vatanperver diyorlar. Esas meselemiz bizim 786 bin kilometre karelik alanımızı tek bir harita üzerinde tutabilmek, 87 milyon insanımızı bir ve beraber kucaklayabilmek, kucaklaşabilmek. İşte onun için onlara diyorum ki bunu anlayabilmek, bunu idrak edebilmek için kalplerindeki yaşadıklarını duygularına ve dillerine gönderebilmek için Çanakkale'yi gelip gelip gezmeleri lazım. Çanakkale hatıralarını görmeleri lazım."