Tahliye edilen eski DHMİ Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar yeniden gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tahliye edilen eski DHMİ Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar yeniden gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tahliye edilen eski DHMİ Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar yeniden gözaltına alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski DHMİ Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar hakkında 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' suçlamalarıyla yürütülen davada mahkeme, tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliye kararı verdi. Soruşturma kapsamında evinde yapılan aramada 26 kilo külçe altın ile 1 milyon 320 bin dolar ve 121 bin Euro ele geçirilen Acar hakkında savcılığın yaptığı itirazın ardından bu kez 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla gözaltı kararı uygulandı.

Ankara 89. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada “rüşvet” ve “yolsuzluk” suçlamaları kapsamında yargılanan eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar hakkında tahliye kararı çıktı. Mahkemenin kararının ardından savcılık itiraz yoluna başvururken, Acar bu kez farklı bir suçlama kapsamında yeniden gözaltına alındı.

EVİNDEKİ KASADAN SERVET ÇIKTI

Yaklaşık 26 yıl DHMİ Genel Müdürlüğünde görev yapan ve Kasım 2024’te emekliye ayrılan Mehmet Cemil Acar’ın evinde gerçekleştirilen aramada dikkat çeken miktarda para ve değerli maden ele geçirildi. Aramada kasada 26 kilogram külçe altın, 1 milyon 320 bin dolar ve 121 bin Euro bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan değerlendirmede ise Acar’ın gelir düzeyiyle açıklanamayacak bir malvarlığına sahip olduğu, bazı varlıklarını gizlediği ve banka hesaplarında şüpheli hareketler bulunduğu yönündeki tespitlere yer verildi.

Dosyadaki bilgilere göre Acar, aylık gelirinin 3 milyon lira olduğunu ifade etti. Acar’ın emekliliğinden yaklaşık üç ay önce Batman’da bir mercimek fabrikası satın aldığı, ayrıca adına kayıtlı 12 taşınmaz bulunduğu belirtildi.

DURUŞMADA MALVARLIĞININ KAYNAĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR YAPILDI

Davanın önceki duruşmalarından birinde Acar, SEGBİS üzerinden mahkemeye bağlanarak savunmasını yaptı. Duruşmada sanığın malvarlığının nasıl oluştuğuna ilişkin değerlendirmeler de gündeme geldi.

Tanık Behice Nilgün Erdem, Acar’a herhangi bir bedel almadan devrettiği gayrimenkulün, geçmiş dönemde verilen mimarlık ve danışmanlık hizmetlerinin karşılığında olduğunu ileri sürdü.

Acar’ın yeğeni Ahmet Acar da Batman’da miras yoluyla kalan arazi üzerinde otel yapılmasına ilişkin anlaşma kapsamında Mehmet Cemil Acar’a 300 bin dolar ve 1 kilogram altın verdiğini söyledi.

Tahliye edilen eski DHMİ Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar yeniden gözaltına alındı

SAVCILIK TUTUKLULUĞUN SÜRMESİNİ TALEP ETTİ

Duruşmada bilirkişi raporunun henüz dosyaya ulaşmadığı bildirildi. Savcılık, mevcut delillerin kuvvetli suç şüphesini desteklediğini ve soruşturma ile yargılama kapsamında incelenmesi gereken hususların henüz tamamlanmadığını belirtti. Bu gerekçelerle Mehmet Cemil Acar’ın tutukluluk halinin devamı talep edildi. Sanık Çağla Acar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesi de istendi.

MAHKEME TAHLİYE KARARI VERDİ

Savcılığın görüşünün ardından yeniden söz alan Mehmet Cemil Acar, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Acar, sürecin bazı bürokratların yönlendirmeleri ve kendisine yönelik husumet nedeniyle devam ettiğini öne sürerek suç işlemediğini savundu.

Acar ayrıca, Devlet Denetleme Kurulu tarafından görev süresince tüm işleyişlerinin denetlendiğini belirterek hakkındaki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Mahkeme, Acar’ın tutuklu bulunduğu süreyi dikkate alarak tahliyesine hükmetti. Acar’ın serbest bırakılması, yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbirine bağlandı. Davanın bir sonraki duruşmasının 7 Aralık’ta yapılmasına karar verildi.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Mahkemenin tahliye kararının ardından savcılık karara itiraz etti. İtirazın sonrasında Mehmet Cemil Acar hakkında bu kez “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlaması kapsamında yeniden gözaltına alındı.

MART AYINDA DA TAHLİYE EDİLİP YENİDEN TUTUKLANMIŞTI

Acar hakkında daha önce de benzer bir süreç yaşanmıştı. Ankara 89. Asliye Ceza Mahkemesi, 9 Mart 2026’da Acar’ın tahliyesine karar vermişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın karara itiraz etmesinin ardından Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi Acar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarmıştı. Acar, 15 Mart’ta Aksaray’da yakalanarak yeniden tutuklanmıştı.

ulaştırma ve altyapı bakanlığıMehmet CemilMahkemeGündemGüncelDövizDhmiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Acelexi72 Acelexi72:
    Yazıklar olsun,yalancı tanıklar la tahliye ol, insanlar bu haberlere çok kızıyor ve devlete olan güvenlerı azalıyor 1 0 Yanıtla
  • 423881 423881:
    kara parayı mercimeğe katıp fırına vermiş akıl küpü 1 0 Yanıtla
  • seyitefe@hotmail.com [email protected]:
    Ben 45 yıllık emekli memuru babadan ev kalmazsa kirada oturacağız neredeyse emekli aylığıyla geçinicem diye uğraşıyorum şunların rezilliğine bak çıkartmayın içerden kardeş 1 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    41 yıl polis şefliği yaptım kenarda emekli tazminatım ın yarısından başka bir şeyim yok, kim tüyü bitmemiş yetimin ve vergisini ödeyen namuslu vatandaşların bir kuruşuna tenezzül ettiyse mevlam hesabını mutlaka görecektir. 0 0 Yanıtla
  • 00349200 00349200:
    çocuk oyunu oldu yine. sosyal medyada paylaşılmasa bunlar tekrar göz altına alınmayacak 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı
Taşlı saldırıya uğradılar Otobüsten böyle karşılık verdiler Taşlı saldırıya uğradılar! Otobüsten böyle karşılık verdiler
İran’da savaşın ortasında başörtüsü tartışması: Geri adım atılmasın İran'da savaşın ortasında başörtüsü tartışması: Geri adım atılmasın
Asensio neden oynamadı İsmail Kartal gerçeği açıkladı Asensio neden oynamadı? İsmail Kartal gerçeği açıkladı
Adana’da korkutan deprem Bakan Çiftçi’den ilk açıklama Adana'da korkutan deprem! Bakan Çiftçi'den ilk açıklama
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının son paylaşımları yürek burktu Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının son paylaşımları yürek burktu
Fon soruşturmasında 15 şüpheli daha gözaltına alındı Fon soruşturmasında 15 şüpheli daha gözaltına alındı
20:25
Bakan Fidan’dan ABD’ye çağrı: Kısıtlamaları kaldırmalıyız
Bakan Fidan'dan ABD'ye çağrı: Kısıtlamaları kaldırmalıyız
20:18
Fenerbahçelileri havalara uçuran imza Meesseman yeniden sarı-lacivertlilerde
Fenerbahçelileri havalara uçuran imza! Meesseman yeniden sarı-lacivertlilerde
20:07
Fon soruşturması genişliyor: İki kişi daha gözaltına alındı
Fon soruşturması genişliyor: İki kişi daha gözaltına alındı
19:53
Real Madrid’in efsanesi Makelele, Mourinho’yu yerin dibine gömdü
Real Madrid'in efsanesi Makelele, Mourinho'yu yerin dibine gömdü
19:31
Bu alanda tekler Kocaelispor iç sahada gol yemiyor
Bu alanda tekler! Kocaelispor iç sahada gol yemiyor
19:24
Diyarbakır’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 3 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 3 kişi hayatını kaybetti
19:24
Suudi Arabistan, OYAK bünyesindeki GüzelEnerji’ye ortak oluyor: 3 ildeki tesisleri ziyaret ettiler
Suudi Arabistan, OYAK bünyesindeki GüzelEnerji'ye ortak oluyor: 3 ildeki tesisleri ziyaret ettiler
19:13
Bessent, İran uçuşlarına izin veren ülkelere dolar sisteminden çıkarılırsınız dedi
Bessent, İran uçuşlarına izin veren ülkelere dolar sisteminden çıkarılırsınız dedi
19:08
Dursun Özbek’ten Okan Buruk’a destek
Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a destek
18:56
Okullarda yeni dönem başladı: Bakanlar Çiftçi ve Tekin protokolü imzaladı
Okullarda yeni dönem başladı: Bakanlar Çiftçi ve Tekin protokolü imzaladı
18:54
A Milli Takım’da 4 sakatlık
A Milli Takım'da 4 sakatlık
18:41
Fon soruşturmasının perde arkası ortaya çıktı: İşte her şeyi başlatan o yazı
Fon soruşturmasının perde arkası ortaya çıktı: İşte her şeyi başlatan o yazı
16:52
Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah’a 6 ay trafikten men cezası
Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah'a 6 ay trafikten men cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 20:43:49. #.0.2#
SON DAKİKA: Tahliye edilen eski DHMİ Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar yeniden gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement