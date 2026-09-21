Yüz binlerce adayı ilgilendiriyor! 2026 KPSS için iptal adımı attılar - Son Dakika
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Yüz binlerce adayı ilgilendiriyor! 2026 KPSS için iptal adımı attılar

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Yüz binlerce adayı ilgilendiriyor! 2026 KPSS için iptal adımı attılar
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6 Eylül'de yapılan 2026-KPSS Lisans sınavında Şanlıurfa'daki 22 salonda mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilmesi ve 392 adaya eş değer sınav hakkı verilmesinin ardından süreç mahkemeye taşındı. Avukat Mustafa Tuncel, sınavın yalnızca 392 aday açısından değil, Türkiye genelinde iptal edilmesi talebiyle Ankara 24. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. ÖSYM'nin şu aşamada Türkiye genelinde aldığı bir iptal kararı bulunmuyor.

2026 KPSS ile ilgili milyonlarca adayı yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Şanlıurfa'da 392 aday için alınan eş değer sınav kararının ardından, 6 Eylül'deki sınavın tamamının iptali talebi yargıya taşındı. 

KPSS'DE 392 ADAY İÇİN EŞ DEĞER SINAV KARARI

2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 6 Eylül'de 1 milyon 708 bin 329 adayın katılımıyla 145 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Sınav sabahı Şanlıurfa şehir merkezi ile Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü arasındaki bağlantı yolunun tek şeride düşmesi ve bölgede meydana gelen trafik kazası ulaşımı aksattı. Şanlıurfa ÖSYM İl Koordinatörlüğünün durumu bildirmesinin ardından kampüsteki sınav binalarına giriş süresi 30 dakika uzatıldı ve sınavın başlangıç saati 10.45'e çekildi.

Yüz binlerce adayı ilgilendiriyor! 2026 KPSS için iptal adımı attılar

KAMERALAR İNCELENDİ, 22 SALONDA AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ

ÖSYM, sınavın ardından Osmanbey Kampüsü'ndeki uygulamalara ilişkin inceleme başlattı. Sınav binaları ile salonlardaki kamera kayıtları ve tutanaklar tek tek değerlendirildi. İnceleme sonucunda kampüsteki 150 sınav salonunun 22'sinde, toplam 392 adaya yönelik mevzuata aykırı sınav uygulamaları tespit edildi. ÖSYM Yönetim Kurulu, 15 Eylül 2026 tarihli kararıyla söz konusu 392 aday için eş değer sınav yapılmasına karar verdi. Kurum kararın "adalet ve fırsat eşitliğinin bozulmaması" amacıyla alındığını bildirdi.

KPSS'NİN TAMAMININ İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI

392 adayla sınırlı kalan kararın ardından konu yargıya taşındı. Avukat Mustafa Tuncel, ÖSYM'ye yaptığı başvurunun ardından Ankara 24. İdare Mahkemesi'nde dava açarak 6 Eylül'deki KPSS'nin Türkiye genelinde iptal edilmesini talep etti. Dava dilekçesinde; sınavın bazı binalarda ilan edilen saatten yaklaşık 30 dakika sonra başlaması, bazı adayların soru kitapçıkları açıldıktan sonra salon dışına çıkmasına izin verildiği ve cevapların adaylar arasında aktarıldığı yönündeki iddialar gerekçe gösterildi. Tuncel ayrıca 30 dakikalık erteleme kararının uygulanma biçimine ilişkin itirazlarını da mahkemeye taşıdı.

Yüz binlerce adayı ilgilendiriyor! 2026 KPSS için iptal adımı attılar
Mustafa TuncelŞanlıurfaMahkemeTürkiyeAnkaraEylülÖSYMKPSSSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mehmet.cakiralp10 mehmet.cakiralp10:
    2012 dekini de iptal edin 0 0 Yanıtla
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