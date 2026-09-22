Tarkan RAMS Park'a gelemiyor! Galatasaray'dan flaş karar - Son Dakika
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Tarkan RAMS Park'a gelemiyor! Galatasaray'dan flaş karar

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Tarkan RAMS Park\'a gelemiyor! Galatasaray\'dan flaş karar
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Tarkan'ın RAMS Park'ta konser vermesi için planlanan organizasyonun Galatasaray yönetimi tarafından kabul edilmediği öne sürüldü. Gazeteci Ali Naci Küçük'ün aktardığına göre kulüp, saha tahsisi ve kullanım bedeli olarak 1 milyon euro talep ederken, organizasyon tarafı kararın geç bildirilmesine tepki gösterdi.

Tarkan'ın Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park'ta konser vermesi için planlanan organizasyonla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

KULÜP 1 MİLYON EURO TALEP ETTİ

Gazeteci Ali Naci Küçük'ün aktardığına göre özel bir banka, geçtiğimiz şubat ayında Galatasaray yönetimiyle iletişime geçerek RAMS Park'ta Tarkan konseri düzenlemek istediğini bildirdi.

Galatasaray yönetiminin ise konser için sahanın tahsisi ve kullanım bedeli olarak 1 milyon euro talep ettiği belirtildi. Bu bedelin, konser sonrasında saha zemininde oluşabilecek hasarın giderilmesi ve zeminin yenilenmesi maliyetlerini kapsadığı aktarıldı.

ORGANİZASYON TARAFINDAN TEPKİ

Görüşmelerin devam ettiği süreçte Galatasaray yönetiminin nisan veya mayıs aylarında organizasyona olumsuz yanıt verdiği öne sürüldü. Konser tarihine yaklaşık bir ay kala gelen ret kararının organizasyon tarafında tepkiyle karşılandığı belirtildi. Galatasaray'ın kararının ardından Tarkan'ın RAMS Park'ta konser vermesi planlanan organizasyon iptal edildi.

Rams Park StadyumuGalatasarayAli NaciTarkanSporSon Dakika

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    Yorumlar (6)

  • haydar topçu haydar topçu:
    Tarkan çokmu önemli birisi Kamuran akkor getirin 3 1 Yanıtla
  • Tarık Çelik Tarık Çelik:
    Yalan galatasaray 1 milyon dolara stadın ışıklarını açmaz 1 1 Yanıtla
  • cengiz cengiz:
    Tarkan Galatasaraylı değil ki niye gelsin oraya Tarkan Trabzon'a gider 1 0 Yanıtla
  • 2252 2252:
    yaşa leyn 0 1 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    osiemin parasi çıkması lazım az bile on milyon yuro isteseydiniz Galatasaray yoneticiler 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Tarkan RAMS Park'a gelemiyor! Galatasaray'dan flaş karar - Son Dakika
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