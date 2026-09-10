Türk takımlarının kabusu Norveç Kasabı Eskas! Önce Fenerbahçe, şimdi Galatasaray\'ı doğradı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Sporting ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar 5. dakikada öne geçtiği mücadeleyi 3-1 kaybederken, Norveçli hakem Espen Eskas'ın kararları maçın ardından tartışma konusu oldu.

GALATASARAY KIRMIZI KART BEKLEDİ

Karşılaşmanın 22. dakikasında Sportingli Altimira'nın Batrakov'a yaptığı sert müdahale sonrası Galatasaray cephesi kırmızı kart bekledi. Eskas ise pozisyonun ardından Altimira'ya sarı kart göstererek oyunu devam ettirdi. Sarı-kırmızılılar, müdahalenin kırmızı kart gerektirdiğini savunarak karara tepki gösterdi.

PENALTI KARARI TEPKİYİ ARTIRDI

Eskas, 54. dakikada bu kez Sporting lehine penaltı noktasını gösterdi. Alman VAR hakemi Christian Dingert incelemenin ardından karara müdahale etmedi. Galatasaray cephesi penaltı kararına uzun süre itiraz ederken Teknik Direktör Okan Buruk'un tepkisi dikkat çekti.

OKAN BURUK: ÇOK NET KIRMIZI KART, OLMAYAN PENALTI

Karşılaşmanın ardından hakem yönetimini eleştiren Buruk, şunları söyledi:

“Bugün futbolun dışından birçok şey oldu. Çok net kırmızı kart ve olmayan penaltıyla maça doğrudan etki eden bir hakem var. VAR hakemi bugün herhalde statta değildi. Kendisi hiçbir şeye karışmadı. Keşke o da maça gelseydi ve hem kırmızı kartı hem de penaltının olmadığını hakeme bildirseydi. Verilmeyen birçok sarı kart var.”

YUNUS AKGÜN: YANLIŞ BİR PENALTI KARARI VERİLDİ

Yunus Akgün de maçın ardından penaltı kararına tepki göstererek, “Oyuna ortaktık ve maç 1-1'di. Yanlış bir penaltı kararı verildi. Ardından frikikten gol yedik. Bundan sonra düştük. Biz Galatasaray'ız. İyi reaksiyon vermek zorundayız.” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE DE ESKAS'A TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Espen Eskas'ın yönettiği ve Türk futbolunda tartışılan bir diğer karşılaşma ise 13 Mart 2025'te oynanan Rangers-Fenerbahçe maçıydı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers'a konuk olduğu ve seri penaltı atışları sonucunda turnuvaya veda ettiği karşılaşmada sarı-lacivertliler 4 farklı pozisyonda penaltı bekledi.

FENERBAHÇE 4 KEZ PENALTI BEKLEDİ

19. dakikada Talisca, Jefte'nin müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Eskas penaltı kararı vermediği gibi Brezilyalı futbolcuya hakemi aldatmaya yönelik hareket gerekçesiyle sarı kart gösterdi.

20. dakikada En-Nesyri'nin Talisca'ya indirmek istediği topun Rangerslı futbolcunun eline geldiğini düşünen Fenerbahçeliler penaltı istedi ancak VAR incelemesinin ardından oyun devam etti.

21. dakikada Kostic'in şutunun Rıdvan Yılmaz'dan dönmesinin ardından bir kez daha penaltı itirazları yükseldi ancak Eskas oyunu sürdürdü.

22. dakikada ise Mert Hakan Yandaş, ceza sahasında aldığı darbenin ardından yerde kaldı. Yaklaşık iki dakikalık VAR kontrolünün ardından penaltı verilmezken itirazlarını sürdüren dönemin Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho sarı kart gördü.

Böylece Galatasaray'ın Sporting karşılaşmasının ardından tepki gösterdiği Espen Eskas, daha önce de Fenerbahçe'nin Avrupa'daki kritik bir maçında verdiği kararlarla tartışmaların merkezinde yer almıştı.