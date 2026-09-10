Türk takımlarının kabusu Norveç Kasabı Eskas! Önce Fenerbahçe, şimdi Galatasaray'ı doğradı - Son Dakika
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Türk takımlarının kabusu Norveç Kasabı Eskas! Önce Fenerbahçe, şimdi Galatasaray'ı doğradı

Türk takımlarının kabusu Norveç Kasabı Eskas! Önce Fenerbahçe, şimdi Galatasaray\'ı doğradı
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Galatasaray'ın Sporting'e 3-1 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Norveçli hakem Espen Eskas'ın kararları sarı-kırmızılıların tepkisini çekti. Okan Buruk verilmeyen kırmızı kart ve Sporting lehine çalınan penaltıya sert tepki gösterirken, Eskas'ın 2025'te Fenerbahçe'nin Rangers'a karşı oynadığı maçta da tartışmalı kararların merkezinde olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Sporting ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar 5. dakikada öne geçtiği mücadeleyi 3-1 kaybederken, Norveçli hakem Espen Eskas'ın kararları maçın ardından tartışma konusu oldu.

GALATASARAY KIRMIZI KART BEKLEDİ

Karşılaşmanın 22. dakikasında Sportingli Altimira'nın Batrakov'a yaptığı sert müdahale sonrası Galatasaray cephesi kırmızı kart bekledi. Eskas ise pozisyonun ardından Altimira'ya sarı kart göstererek oyunu devam ettirdi. Sarı-kırmızılılar, müdahalenin kırmızı kart gerektirdiğini savunarak karara tepki gösterdi.

Türk takımlarının kabusu Norveç Kasabı Eskas! Önce <a class='keyword-sd' href='/fenerbahce/' title='Fenerbahçe'>Fenerbahçe</a>, şimdi Galatasaray'ı doğradı

PENALTI KARARI TEPKİYİ ARTIRDI

Eskas, 54. dakikada bu kez Sporting lehine penaltı noktasını gösterdi. Alman VAR hakemi Christian Dingert incelemenin ardından karara müdahale etmedi. Galatasaray cephesi penaltı kararına uzun süre itiraz ederken Teknik Direktör Okan Buruk'un tepkisi dikkat çekti.

Türk takımlarının kabusu Norveç Kasabı Eskas! Önce Fenerbahçe, şimdi Galatasaray'ı doğradı

OKAN BURUK: ÇOK NET KIRMIZI KART, OLMAYAN PENALTI

Karşılaşmanın ardından hakem yönetimini eleştiren Buruk, şunları söyledi:

“Bugün futbolun dışından birçok şey oldu. Çok net kırmızı kart ve olmayan penaltıyla maça doğrudan etki eden bir hakem var. VAR hakemi bugün herhalde statta değildi. Kendisi hiçbir şeye karışmadı. Keşke o da maça gelseydi ve hem kırmızı kartı hem de penaltının olmadığını hakeme bildirseydi. Verilmeyen birçok sarı kart var.”

Türk takımlarının kabusu Norveç Kasabı Eskas! Önce Fenerbahçe, şimdi Galatasaray'ı doğradı

YUNUS AKGÜN: YANLIŞ BİR PENALTI KARARI VERİLDİ

Yunus Akgün de maçın ardından penaltı kararına tepki göstererek, “Oyuna ortaktık ve maç 1-1'di. Yanlış bir penaltı kararı verildi. Ardından frikikten gol yedik. Bundan sonra düştük. Biz Galatasaray'ız. İyi reaksiyon vermek zorundayız.” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE DE ESKAS'A TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Espen Eskas'ın yönettiği ve Türk futbolunda tartışılan bir diğer karşılaşma ise 13 Mart 2025'te oynanan Rangers-Fenerbahçe maçıydı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers'a konuk olduğu ve seri penaltı atışları sonucunda turnuvaya veda ettiği karşılaşmada sarı-lacivertliler 4 farklı pozisyonda penaltı bekledi.

FENERBAHÇE 4 KEZ PENALTI BEKLEDİ

19. dakikada Talisca, Jefte'nin müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Eskas penaltı kararı vermediği gibi Brezilyalı futbolcuya hakemi aldatmaya yönelik hareket gerekçesiyle sarı kart gösterdi.

Türk takımlarının kabusu Norveç Kasabı Eskas! Önce Fenerbahçe, şimdi Galatasaray'ı doğradı

20. dakikada En-Nesyri'nin Talisca'ya indirmek istediği topun Rangerslı futbolcunun eline geldiğini düşünen Fenerbahçeliler penaltı istedi ancak VAR incelemesinin ardından oyun devam etti.

21. dakikada Kostic'in şutunun Rıdvan Yılmaz'dan dönmesinin ardından bir kez daha penaltı itirazları yükseldi ancak Eskas oyunu sürdürdü.

22. dakikada ise Mert Hakan Yandaş, ceza sahasında aldığı darbenin ardından yerde kaldı. Yaklaşık iki dakikalık VAR kontrolünün ardından penaltı verilmezken itirazlarını sürdüren dönemin Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho sarı kart gördü.

Böylece Galatasaray'ın Sporting karşılaşmasının ardından tepki gösterdiği Espen Eskas, daha önce de Fenerbahçe'nin Avrupa'daki kritik bir maçında verdiği kararlarla tartışmaların merkezinde yer almıştı.

Galatasaray, Okan Buruk, Fenerbahçe, Sporting, Rangers, Norveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk takımlarının kabusu Norveç Kasabı Eskas! Önce Fenerbahçe, şimdi Galatasaray'ı doğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ayhan Karakuş Ayhan Karakuş:
    bırakın Allah’ını severseniz Galatasaray top mu oynadı ayakta kalamıyorlardı 16 3 Yanıtla
  • Yasin Uygur Yasin Uygur:
    Adam çok iyi maç yönetti hatta çoğu gri pozisyonları bizim lehimize verdi.penaltı tartışmasız.çelme takıyor adama.zaten favori net sportingdi 9 2 Yanıtla
  • Mustafa Naz Mustafa Naz:
    etme bulma dunyasi .rangers macini cok iyi hatiliyorum.taliscanin pozisyonuna youtubedaki gs trolleri penalti degil demisti:)allahin sopasi yok aglamayi birakin 6 2 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan Mesut Erdoğan:
    Bizim ivan bebek, lütfen..! Hakem üzerinden algıya gerek yok Gs top mop oynamadı.. Hakemler kollamasa Türkiye’de de benzer sonuçları sık sık görürüz..! Sonra böyle gazlıyorsunuz maç sonu salya sümük… 5 1 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI HÜSEYİN DALCI:
    Bazı fb li yorumculara bakıyorum da insana diken diyesim geliyor. 3 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Türk takımlarının kabusu Norveç Kasabı Eskas! Önce Fenerbahçe, şimdi Galatasaray'ı doğradı - Son Dakika
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