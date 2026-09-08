Süper Lig devi olağanüstü seçime gidiyor - Son Dakika
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Süper Lig devi olağanüstü seçime gidiyor

Süper Lig devi olağanüstü seçime gidiyor
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Beşiktaş'ta yönetim kurulunun ekim ayında yapılmak üzere olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldığı öne sürüldü. Başkan Serdal Adalı'nın yeniden aday olması beklenirken, yönetim kurulu listesinde de kapsamlı değişikliklere gitmeye hazırlandığı belirtildi.

Beşiktaş'ta yönetim cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulunun olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldığı belirtildi. Seçimin ekim ayında gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edildi.

ADALI YÖNETİMLE BİR ARAYA GELECEK

Başkan Serdal Adalı'nın bugün yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek seçim sürecini ve izlenecek yol haritasını değerlendireceği öğrenildi. Olağanüstü seçimli genel kurul kararının toplantının ardından kulübün resmi kanallarından duyurulmasının beklendiği kaydedildi.

Süper Lig devi olağanüstü seçime gidiyor

SERDAL ADALI YENİDEN ADAY OLACAK

Seçim sürecine ilişkin ilk detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Serdal Adalı'nın olağanüstü genel kurulda yeniden başkanlığa aday olmasının beklendiği ve üyelerden yeniden güvenoyu isteyeceği belirtildi.

YÖNETİM LİSTESİNDE BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

Adalı'nın seçime mevcut yönetim listesiyle girmeyi düşünmediği ve yönetim kurulunda kapsamlı bir revizyona hazırlanarak ekibine yeni isimler dahil etmeyi planladığı öne sürüldü.

Beşiktaş'ta gözler şimdi yapılacak yönetim kurulu toplantısına ve kulüpten gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Olağanüstü seçimin kesin tarihinin de önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.

Serdal Adalı, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig devi olağanüstü seçime gidiyor - Son Dakika

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