Üsküdar'daki seçim sonrası Özgür Çelik konuştu! Başsavcılık harekete geçti - Son Dakika
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Üsküdar'daki seçim sonrası Özgür Çelik konuştu! Başsavcılık harekete geçti

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Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimini Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oyla kazandı. Seçimin ardından Özgür Çelik'in, Ayhan Aydın'ın bir savcı tarafından tutuklanmakla tehdit edildiğine yönelik iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma başlattı. Aydın'ın ifadesinin alınması için ilgili birimlere talimat verildi.

Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan Belediye Başkan Vekilliği seçimini Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı. Dört tur süren seçimde Gültekin 23 oy alırken, rakibi Sibel Tan Çetinkaya 19 oyda kaldı. Seçimin ardından Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in dile getirdiği "savcı tarafından tehdit" iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma başlattı.

SEÇİM DÖRDÜNCÜ TURDA SONUÇLANDI

Üsküdar Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen Belediye Başkan Vekilliği seçiminde ilk üç turda gerekli çoğunluk sağlanamadı. Seçim dördüncü tura kaldı.

Son turda Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy alırken, Sibel Tan Çetinkaya 19 oyda kaldı. Bu sonuçla Gültekin, Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi.

SEÇİM SONRASI DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Seçimin tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ayhan Aydın'ın kendisini telefonla aradığını ve bir savcı tarafından tutuklanmakla tehdit edildiğini söylediğini iddia etti.

Çelik, Aydın'ın eşi ile oğlunun engelli olduğunu ve tutuklanması halinde onlara bakacak kimsenin bulunmadığını kendisine anlattığını öne sürdü.

Çelik, söz konusu telefon görüşmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı. Beni savcı tutuklamayla tehdit etti. Benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum."

BAŞSAVCILIK RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATTI

Basın yayın organlarına yansıyan bu açıklamaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Çelik'in, Ayhan Aydın'ın bir savcı tarafından tutuklanmakla tehdit edildiğine yönelik iddiaları hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.

AYHAN AYDIN'IN İFADESİ ALINACAK

Soruşturma kapsamında Çelik'in beyanlarında adı geçen Ayhan Aydın'ın iddialara ilişkin ifadesinin alınmasına karar verildi. Aydın'ın ifade vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına hazır edilmesi için ilgili birimlere talimat verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'daki seçim sonrası Özgür Çelik konuştu! Başsavcılık harekete geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Halis demir Halis demir:
    gerçekse seçim iptal yok yalsnsa kelepçe 0 4 Yanıtla
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