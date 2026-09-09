Davutoğlu, oğlunun nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da davet etti - Son Dakika
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Davutoğlu, oğlunun nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da davet etti

Davutoğlu, oğlunun nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı da davet etti
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Geçtiğimiz günlerde cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla adliyede ifade veren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bu cumartesi oğlunu evlendiriyor. Nikâh için hazırlanan davetli listesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer aldı. Son dönemdeki hukuki ve siyasi gelişmelerin ardından yapılan bu davet üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nikâh törenine katılıp katılmayacağı merak konusu oldu.

Geçtiğimiz günlerde Bingöl'de 5 yıl önce yaptığı bir konuşma gerekçe gösterilerek "cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla Ankara Adliyesi'nde şüpheli sıfatıyla ifade veren Ahmet Davutoğlu, bu hafta sonu oğlunu evlendiriyor. 

ERDOĞAN DA DAVET EDİLDİ

Siyasi arenada yaşanan son gelişmelerin ve adliye sürecinin hemen ardından gerçekleşecek olan nikâh töreni için hazırlıklar tamamlandı. Davutoğlu'nun, oğlunun bu özel günü için hazırlanan davetli listesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da dahil ettiği öğrenildi.

KATILIP KATILMAYACAĞI MERAK KONUSU

Ankara Adliyesi'ndeki ifade sürecinin ardından gelen bu davet, siyasette gözlerin cumartesi günü yapılacak nikah törenine çevrilmesine neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davete icabet edip etmeyeceği ve törene katılım gösterip göstermeyeceği ise kamuoyunda merak konusu...

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Son Dakika Güncel Davutoğlu, oğlunun nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da davet etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Davutoğlu, oğlunun nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da davet etti - Son Dakika
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