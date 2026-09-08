Banyoyu kirletmemek için bulduğu yöntem şaşkına çevirdi - Son Dakika
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Banyoyu kirletmemek için bulduğu yöntem şaşkına çevirdi

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Çorum'da bir kadın, tıraş sonrası evin banyosu kirlenmesin diye eşini çocuk parkına götürerek açık havada tıraş etti. Çocukların oyun oynadığı parkı adeta berber salonuna çeviren çiftin sıra dışı çözümü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çorum'da bir çiftin tıraş için bulduğu sıra dışı çözüm dikkat çekti. Evin banyosu tıraş sonrası kirlenmesin diye eşini çocuk parkına götüren kadın, burada saç kesme makinesiyle kocasını tıraş etti.

ÇOCUK PARKINI BERBER SALONUNA ÇEVİRDİLER

Olayda kadın, parkta bir bankta oturan eşinin saçlarını tıraş makinesiyle kesmeye başladı. Çift, böylece tıraş sırasında dökülen saçların evin banyosunu kirletmesinin önüne geçmek istedi.

PARKTA TIRAŞ CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Çocukların oyun oynadığı parkta gerçekleştirilen tıraş, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kadının eşini açık havada tıraş ettiği anlar görüntülere yansıdı.

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Son Dakika Çorum Banyoyu kirletmemek için bulduğu yöntem şaşkına çevirdi - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Mehmet Türk Mehmet Türk:
    Millete bir şeyler oluyor iyice ne yapacaklarını şaşırdılar Allah sonumuzu hayırlı etsin 3 0 Yanıtla
  • adikeadike43@gmail.com [email protected]:
    ev kirlenmesin ama çevre kirlensin .ceza verilmesi gerekir 2 0 Yanıtla
  • Ayhan Güler Ayhan Güler:
    Senin yaptığın çorumlu bile yapaz diye bir laf var:))) 0 0 Yanıtla
  • Ömer Faruk Polat Ömer Faruk Polat:
    abla haklı 0 0 Yanıtla
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