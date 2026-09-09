18 yıl sonra ilk maç! İsmail Kartal'dan iddialı Roma sözleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

18 yıl sonra ilk maç! İsmail Kartal'dan iddialı Roma sözleri

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Rakibin tüm analizlerini yaptıklarını belirten Kartal, “Yarınki maça hazırız. Biz kendimize güveniyoruz” dedi. Deneyimli teknik adam, Asensio'nun sakatlığının devam ettiğini de açıkladı.

Fenerbahçe, 18 yıl aradan sonra mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Roma ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Mücadele öncesinde teknik direktör İsmail Kartal, takımının son durumunu ve maç planını anlattı.

"ROMA'NIN BÜTÜN ANALİZLERİNİ YAPTIK"

Roma karşılaşması için hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını belirten Kartal, “Roma maçı ile ilgili çalışmalarımızı hemen hemen tamamladık. Bu akşam küçük bir taktik idmanı olacak. Roma'nın bütün analizlerini yaptık. İyi çalıştık. Güzel antrenmanlar yaptık” ifadelerini kullandı.

18 yıl sonra ilk maç! İsmail Kartal'dan iddialı Roma sözleri

"TARİHLERİNİN EN GÜÇLÜ KADROSUNA SAHİPLER"

İtalyan ekibinin gücüne dikkat çeken İsmail Kartal, “Roma, tarihinin en güçlü kadrosuna sahip. Şu anda formdalar ve ligde 3 maçı da kazandılar. 2 senedir Gasperini ile çalışıyorlar” dedi.

"BİZ KENDİMİZE GÜVENİYORUZ"

Takımına güvendiğinin altını çizen Kartal, “Yarınki maça hazırız. Sadece savunma değil, hücum anlamında da rakibin eksikliklerini tespit ettik. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarımız her zaman olduğu gibi bizim için itici güç olacak. Biz kendimize güveniyoruz” şeklinde konuştu.

18 yıl sonra ilk maç! İsmail Kartal'dan iddialı Roma sözleri

"ROMA'YA GÖRE BİR KURGUMUZ OLACAK"

Maç planına ilişkin de konuşan Kartal, “Roma'ya göre bir kurgumuz olacak. Onların boşluklarından faydalanmak isteyen bir Fenerbahçe olarak mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, tamamen geçiş oyununa dayalı bir plan uygulamayacaklarını belirterek, “Tamamen geçişe uygun bir oyun oynamayacağız. İyi bir takım, sahanın her yerinde pres yapıyorlar ve kendilerine göre oyunu riske ettikleri alanlar var. Biz bunları kullanarak sonuç almaya çalışacağız” dedi.

ASENSIO'NUN SAKATLIĞI DEVAM EDİYOR

Kartal, Marco Asensio'nun sakatlığının devam ettiğini açıklayarak, “Elimizde çok değerli oyuncular var, Asensio ve Guendouzi'yi aratmayacaklar ve ellerinden geleni yapacaklar” diye konuştu.

18 yıl sonra ilk maç! İsmail Kartal'dan iddialı Roma sözleri

"18 YIL SONRA ÇOK HEYECANLIYIZ"

Şampiyonlar Ligi'ne dönüşün önemine vurgu yapan İsmail Kartal, “18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için çok mutluyuz. Bunu hep birlikte başardık. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maça çıkacağız. Çok heyecanlıyız. Kim oynarsa oynasın, herkesin elinden geleni yapacağını biliyorum ve görüyorum. Şu anda kendimden ve oyuncularımdan çok eminim” dedi.

TARAFTARA ÇAĞRI

Sarı-lacivertli taraftarlara da seslenen Kartal, “Taraftarlar bizim her şeyimiz, olmazsa olmazımız. Bugüne kadar bizi hiç yalnız bırakmadılar. Onlara minnettarız. Onlar için elimizden geleni yapacağız. Bu bir Şampiyonlar Ligi, strateji maçı. Bunun bilincinde bize destek vermeleri gerekiyor. Oyunun son düdüğüne kadar hep birlikte mücadele etmeli, bir bütün olmalıyız” ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Roma, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 18 yıl sonra ilk maç! İsmail Kartal'dan iddialı Roma sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Apple User Apple User:
    yüzünde hiç inanmışlık yok nedense. en az 3 yeriz 1 4 Yanıtla
  • Osman Kaan Osman Kaan:
    arkadaş su adamın yüzünde şampiyonlar ligi hocası tipi var mı Allah aşkına , ismail hocam damadın yanındaki Sağdıç gibi giyinmissin olmamış kiyafetin 0 4 Yanıtla
  • doganhsyn08@gmail.com [email protected]:
    şamp. ligi hocası tipi nasıl oluyor? adam zaten damat değil Fenerbahçe teknik direktörü.. komik olma. modacımısın? 1 0 Yanıtla
  • doganhsyn08@gmail.com [email protected]:
    zaten düğüne deği,l maça çıkıyorlar. sende moda eleştirmeni değilsen sorun yok bence.. şamp. ligi hocası tipi nedir ya. komiksin! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor
Manisa’da çay bahçesi tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu Manisa'da çay bahçesi tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu
Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada
Trump’ın fast food tutkusunun sırrı çözüldü Nedeni çok başka Trump'ın fast food tutkusunun sırrı çözüldü! Nedeni çok başka
Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı dev hamle İmzalar atıldı Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı dev hamle! İmzalar atıldı
Banyoyu kirletmemek için bulduğu yöntem şaşkına çevirdi Banyoyu kirletmemek için bulduğu yöntem şaşkına çevirdi
Küçükçekmece’de yıkımı yapılan bina çöktü Küçükçekmece’de yıkımı yapılan bina çöktü
Üsküdar’daki seçim sonrası Özgür Çelik konuştu Başsavcılık harekete geçti Üsküdar'daki seçim sonrası Özgür Çelik konuştu! Başsavcılık harekete geçti
İran, ele geçirdiği ABD’ye ait insansız denizaltının görüntülerini yayınladı İran, ele geçirdiği ABD’ye ait insansız denizaltının görüntülerini yayınladı
Bak sen şu Kara Haydar’a “Eşi 16 yaşındayken peşine düştü“ iddiası Bak sen şu Kara Haydar'a! "Eşi 16 yaşındayken peşine düştü" iddiası
Savaş yeniden kızıştı Hark Adası çevresinde art arda patlamalar Savaş yeniden kızıştı! Hark Adası çevresinde art arda patlamalar
Köpeği traktöre bağlayarak sürükledi Köpeği traktöre bağlayarak sürükledi
Tarımda destek tutarları artırıldı Tarımda destek tutarları artırıldı
At, sünnet çocuğunu üzerinden attı At, sünnet çocuğunu üzerinden attı
Türk futbolunda tarihi imza Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak Türk futbolunda tarihi imza! Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak

17:19
Hermon Dağı’nın zirvesinden tehdit savurdu: İran’daki rejimi yenmeye çok yakınız
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız
17:09
Rafael Leao: Geri dönmek istiyorum
Rafael Leao: Geri dönmek istiyorum
17:01
Elektrikli araçların evde şarjı yasaklandı mı Beklenen açıklama geldi
Elektrikli araçların evde şarjı yasaklandı mı? Beklenen açıklama geldi
16:59
Piyasalar İran’ın hamlesiyle sarsıldı Petrol 100 doları aştı
Piyasalar İran'ın hamlesiyle sarsıldı! Petrol 100 doları aştı
16:41
Yemen’de sıcak saatler Savunma Bakanı’nın konvoyunu vurdular
Yemen'de sıcak saatler! Savunma Bakanı'nın konvoyunu vurdular
16:38
Derbinin faturası ağır olabilir Dusan Vlahovic 5 maç ceza alabilir
Derbinin faturası ağır olabilir! Dusan Vlahovic 5 maç ceza alabilir
16:15
Kara Haydar’dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı
Kara Haydar'dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı
16:13
Okan Buruk espriyi patlattı, Portekizliler gülmedi
Okan Buruk espriyi patlattı, Portekizliler gülmedi
15:42
Fenerbahçe 64 bin kişilik yeni stadını resmen duyurdu İşte maliyeti ve yeni hali
Fenerbahçe 64 bin kişilik yeni stadını resmen duyurdu! İşte maliyeti ve yeni hali
15:42
Davutoğlu, oğlunun nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da davet etti
Davutoğlu, oğlunun nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da davet etti
15:41
Özgür Çelik ve Berk Tütüncü hakkında soruşturma
Özgür Çelik ve Berk Tütüncü hakkında soruşturma
15:03
Ekrem İmamoğlu artık maç izleyemeyecek İşte gerekçesi
Ekrem İmamoğlu artık maç izleyemeyecek! İşte gerekçesi
14:57
Ankara’da 3 bakan için kırmızı alarm Telefonları değiştirildi
Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları değiştirildi
14:44
Düğün gecesi evinde ölü bulundu Uzman çavuşun eşi hakkında karar verildi
Düğün gecesi evinde ölü bulundu! Uzman çavuşun eşi hakkında karar verildi
14:04
Öğretmen, polis, vaiz İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
Öğretmen, polis, vaiz! İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 18:03:30. #7.13#
SON DAKİKA: 18 yıl sonra ilk maç! İsmail Kartal'dan iddialı Roma sözleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement