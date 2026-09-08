Trump'ın fast food tutkusunun sırrı çözüldü! Nedeni çok başka - Son Dakika
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Trump'ın fast food tutkusunun sırrı çözüldü! Nedeni çok başka

Trump\'ın fast food tutkusunun sırrı çözüldü! Nedeni çok başka
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ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., Donald Trump'ın seyahatlerinde sık sık fast food zincirlerini tercih etmesinin arkasında gıda zehirlenmesi korkusu olduğunu açıkladı. Kennedy, Trump'ın büyük restoran zincirlerinin yiyeceklerine daha fazla güvendiğini, evinde ise daha farklı bir beslenme düzenine sahip olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sık sık McDonald's gibi fast food zincirlerinden yemek yemesinin arkasındaki nedenin yalnızca damak zevki olmadığı ortaya çıktı. ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr., Trump'ın özellikle seyahatleri sırasında gıda zehirlenmesinden korktuğu için büyük restoran zincirlerini tercih ettiğini söyledi.

"UÇAKTA KUTULAR DOLUSU McDONALD'S VAR"

Net Positive podcastine katılan Kennedy, Trump ile yaptığı seyahatlerde karşılaştığı manzarayı anlatırken başkanlık uçağında çok miktarda McDonald's yemeği bulunduğunu söyledi.

Kennedy, Trump'ın genel olarak iyi beslendiğini ancak seyahat sırasında tercihlerinin değiştiğini belirterek, ulusal restoran zincirlerinden gelen yiyeceklere daha fazla güvendiğini ifade etti. Bunun nedeninin ise Trump'ın yerel bir restoranda yemek yiyip gıda zehirlenmesi yaşamaktan çekinmesi olduğunu anlattı.

EVİNDE BAMBAŞKA BESLENİYOR

Kennedy'nin anlattığına göre Trump'ın Beyaz Saray ve Florida'daki Mar-a-Lago'daki beslenme düzeni ise seyahatlerinden oldukça farklı.

Trump'ın bu mekanlarda taze ürünlerden hazırlanan ve önemli bölümü yerel kaynaklardan temin edilen yemekler tükettiğini belirten Kennedy, ABD Başkanı'nın çoğu zaman sanılanın aksine daha iyi beslendiğini savundu.

KENNEDY DAHA ÖNCE DE ANLATMIŞTI

Kennedy, Trump'ın fast food tercihini daha önce Joe Rogan'ın programında da gündeme getirmişti. Şubat 2026'daki açıklamasında da Trump'ın seyahat sırasında fast food zincirlerine güvenmesinin arkasında gıda zehirlenmesi endişesi bulunduğunu söylemişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Sağlık Bakanı, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Donald Trump Trump'ın fast food tutkusunun sırrı çözüldü! Nedeni çok başka - Son Dakika

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