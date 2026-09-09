Filenin Sultanları'nın şampiyonluk ödülü değişti! İşte nedeni

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşarak üst üste ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıktı. Büyük başarının ardından milli voleybolcuların alabileceği maddi ödül de merak konusu oldu.

150 CUMHURİYET ALTINI DEĞİL

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın “Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, Avrupa'da Türkiye'nin birinci olduğu olimpik ve paralimpik branşlarda milli sporculara en fazla 150 Cumhuriyet altını karşılığında ödül verilebiliyor. Ancak Filenin Sultanları için yapılan hesaplamada bu rakamın tamamı esas alınmıyor.

NEDENİ TURNUVANIN İKİ YILDA BİR DÜZENLENMESİ

Ödül miktarının düşmesinin nedeni Avrupa Şampiyonası'nın iki yılda bir düzenlenmesi. Yönetmelik kapsamında bu durumda belirlenen ödülün yüzde 75'i esas alınıyor.

Buna göre hesaplama:

150 Cumhuriyet altını × yüzde 75 = 112,5 Cumhuriyet altını

Dolayısıyla milli voleybolcuların ödülü 112,5 Cumhuriyet altınına kadar olabilecek.

YAKLAŞIK 5 MİLYON TL

Cumhuriyet altınının yaklaşık 44 bin 500 TL olduğu hesaplamaya göre 112,5 Cumhuriyet altınının karşılığı yaklaşık 5 milyon TL ediyor.

Böylece Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğunun ardından alabileceği ödülün neden 150 yerine 112,5 Cumhuriyet altını üzerinden hesaplandığı da ortaya çıkmış oldu.