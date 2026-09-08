Kontrolden çıkarak dereye yuvarlanan araçta din görevlisi yaşamını kaybetti - Son Dakika
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Kontrolden çıkarak dereye yuvarlanan araçta din görevlisi yaşamını kaybetti

Kontrolden çıkarak dereye yuvarlanan araçta din görevlisi yaşamını kaybetti
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Giresun'un da kontrolden çıkarak dereye yuvarlanan otomobilde ağır yaralanan din görevlisi Yusuf Turan, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Giresun’un Görele ilçesinde kontrolden çıkarak dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü din görevlisi Yusuf Turan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Giresun’un Görele ilçesinde meydana gelen feci kazada, acı haber geldi. Dereboyu köyünden ilçe merkezine gitmekte olan din görevlisi Yusuf Turan yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Turan, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Yusuf Turan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yusuf Turan, 3. Sayfa, Giresun, Görele, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkarak dereye yuvarlanan araçta din görevlisi yaşamını kaybetti - Son Dakika

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