Edirne Belediye Meclisi toplantısında iki üye arasında kavga çıktı - Son Dakika
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Edirne Belediye Meclisi toplantısında iki üye arasında kavga çıktı

Edirne Belediye Meclisi toplantısında iki üye arasında kavga çıktı
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Edirne Belediye Meclisi olağan eylül ayı toplantısında AK Partili Celal Demir ile Yeni Partili Asım Uyguner arasında tartışma kavgaya dönüştü. Toplantı sonrası itişme yaşanırken, Uyguner kendisine tokat atıldığını iddia etti, taraflar güçlükle sakinleştirildi.

EDİRNE Belediye Meclisi toplantısında AK Parti'li meclis üyesi Celal Demir ile Yeni Partili meclis üyesi Asım Uyguner arasında gerginlik yaşandı.

Edirne Belediye Meclisi olağan eylül ayı toplantısı, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kent gündemine dair maddelerin görüşüldüğü toplantı sonrasında, meclis üyeleri arasında yaşanan sert tartışma, kavgaya dönüştü. Toplantıda AK Parti Belediye Meclis Üyesi Celal Demir, Edirne'nin hizmet götürülmeyen mahalleleri olduğunu iddia etti. Demir'in sözlerine Yeni Parti Belediye Meclis Üyesi Asım Uyguner karşılık verdi. Toplantı sırasında ikili arasında bir süre tartışma yaşandı.

Toplantının sona ermesiyle birlikte meclis salonundan ayrılan taraflar arasındaki gerginlik sürdü. Demir ile Uyguner arasında itişme yaşandı. Kavga diğer meclis üyeleri ve belediye personelinin araya girmesiyle sonlandırıldı. Uyguner, Demir'in kendisine tokat attığını iddia etti. Olay sonrası Celal Demir ve Asım Uyguner çalışma arkadaşları tarafından salondan uzaklaştırıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Edirne Belediye Meclisi toplantısında iki üye arasında kavga çıktı - Son Dakika

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