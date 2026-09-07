Lübnan'da gazeteciler füze saldırısından kıl payı kurtuldu

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde görev yapan Al-Manar TV ekibi, canlı yayın sırasında İsrail hava saldırısının hedefi oldu. Muhabir Ali Şabib'in yayın yaptığı esnada, İsrail'e ait bir füze sadece birkaç metre uzağına düştü. Büyük bir patlamanın ardından yükselen alev ve dumanların arasında kalan gazetecilerin yaşadığı dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Saldırının ardından muhabir Ali Şabib ve beraberindeki kameraman yaralandı. Şiddetli patlamaya rağmen ölümden dönen basın mensuplarının sağlık durumlarının takip edildiği öğrenilirken, yaşanan olay bölgedeki gazetecilerin karşı karşıya olduğu hayati tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.