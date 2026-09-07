Trump’tan dikkat çeken harita! Kanada, Grönland, Meksika ve Küba ABD toprağı gibi gösterildi - Son Dakika
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Trump’tan dikkat çeken harita! Kanada, Grönland, Meksika ve Küba ABD toprağı gibi gösterildi

Trump’tan dikkat çeken harita! Kanada, Grönland, Meksika ve Küba ABD toprağı gibi gösterildi
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla ABD’nin sınırlarına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Trump’ın paylaştığı haritada Kanada, Grönland, Meksika ve Küba’nın ABD bayrağıyla gösterilmesi dikkat çekerken, herhangi bir açıklama yapılmadan paylaşılan görsel “Trump yine sınırları genişletti” yorumlarına neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump,paylaştığı yeni bir haritayla yine dünya gündemine oturdu. Haritada Kanada, Grönland ve Meksika’nın yanı sıra Küba da ABD bayrağıyla kaplanırken, söz konusu bölgeler ABD topraklarının bir parçasıymış gibi gösterildi. Trump paylaşımına herhangi bir açıklama eklemedi.

TRUMP’IN PAYLAŞIMI YENİ TARTIŞMA BAŞLATTI

Trump’ın paylaştığı görselde ABD sınırları oldukça genişletilmiş şekilde gösterilirken, Kanada, Grönland, Meksika ve Küba’nın da ABD’ye dahil edildiği bir harita yer aldı. Paylaşımın, Trump’ın son dönemde sosyal medya üzerinden yaptığı tartışmalı coğrafi paylaşımların devamı olduğu değerlendirildi.

Haritada özellikle Kanada ve Grönland’ın ABD bayrağıyla gösterilmesi dikkat çekerken, Meksika ve Küba da görselde ABD’nin parçası olarak tasvir edildi.

Trump’tan dikkat çeken harita! Kanada, Grönland, Meksika ve Küba ABD toprağı gibi gösterildi

GRÖNLAND ISRARI DEVAM EDİYOR

Trump’ın Grönland konusundaki ısrarı yeni değil. ABD Başkanı, 2026’nın başında Grönland’ın ABD kontrolüne alınması gerektiğini savunmuş, adanın ABD’nin ulusal güvenliği açısından önemli olduğunu belirtmişti. Trump, bu süreçte Grönland’ın satın alınması konusunda da açıklamalar yaparken, askeri seçeneği tamamen dışlamayan ifadeler kullanmıştı.

Trump daha önce de Grönland, Kanada ve Venezuela’yı ABD bayrağı altında gösteren yapay zekâ üretimi görseller paylaşmıştı. Ocak ayında paylaşılan bir başka görselde ise Grönland için “ABD toprağı” ifadesinin kullanıldığı görülmüştü.

KANADA İÇİN “51. EYALET” SÖYLEMİ

Trump’ın Kanada’ya yönelik açıklamaları da uzun süredir tartışma konusu. ABD Başkanı, Kanada’nın ABD’nin “51. eyaleti” olması fikrini defalarca gündeme getirmişti.

Son dönemde iki ülke arasında ticaret gerilimi de yeniden yükselirken Trump, Kanada’ya yönelik gümrük tarifeleri üzerinden baskısını artırdı. Geçtiğimiz günlerde ise Ontario Gölü’nün adının ABD’de “Lake America” olarak değiştirilmesini gündeme getirdi. ABD'deki bazı harita servisleri de Trump yönetiminin kararları doğrultusunda bu adı kullanmaya başladı.

Trump’tan dikkat çeken harita! Kanada, Grönland, Meksika ve Küba ABD toprağı gibi gösterildi

GÖRSELLE MESAJ MI VERDİ?

Trump’ın son haritası için Beyaz Saray tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bu nedenle paylaşımın yeni bir toprak ilhakı politikasını mı, yoksa Trump’ın son dönemde sıkça kullandığı siyasi ve sembolik mesajlardan birini mi yansıttığı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. 

Trump’ın daha önce de Kanada, Grönland ve başka bölgeleri ABD sınırları içinde gösteren görseller paylaşması, son haritanın da Washington’ın “America First” çizgisindeki tartışmalı mesajlarının yeni bir örneği olarak yorumlanmasına neden oldu.

HARİTA ÜZERİNDEN MESAJLARI ARTIYOR

Trump son günlerde yalnızca ülke sınırlarını gösteren görsellerle değil, coğrafi isimlerle ilgili paylaşımlarıyla da gündemde. ABD Başkanı, New Mexico eyaletinin adının “New America” olarak değiştirilmesini ima eden bir görsel paylaşırken, daha önce Meksika Körfezi’nin adının “America Körfezi” olarak kullanılmasını istemişti. Son olarak Ontario Gölü için de “Lake America” adını gündeme taşıdı.

Bu tabloya son olarak Kanada, Grönland, Meksika ve Küba’yı ABD toprakları içerisinde gösteren haritanın eklenmesi, Trump’ın coğrafya ve egemenlik tartışmalarını sosyal medya üzerinden yeniden gündeme taşıdı.

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Son Dakika ABD Trump’tan dikkat çeken harita! Kanada, Grönland, Meksika ve Küba ABD toprağı gibi gösterildi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Recep Bayram Recep Bayram:
    zaten herkes Amerika'ya gitmek istiyor olsun 0 0 Yanıtla
  • Mesut Akan Mesut Akan:
    Delinin önde gideni 0 0 Yanıtla
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