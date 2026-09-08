Atlas Çağlayan'ın katiline 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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Atlas Çağlayan'ın katiline 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi

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Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmasında karar açıklandı. Savcının 'çocuğa karşı öldürme', 'silahla tehdit' ve '6136 sayılı Kanun'a muhalefet' suçlarından toplam 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istediği sanık Efe Ç., mahkeme tarafından 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Atlas Çağlayan davasında beklenen karar çıktı. Bakırköy 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada sanık Efe Ç. hakkında 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

İKİNCİ DURUŞMA BUGÜN GÖRÜLDÜ

Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada yargılama süreci devam etti. Davanın ikinci duruşması bugün Bakırköy 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada gözler mahkemenin vereceği karara çevrildi. Davanın ilk duruşması ise 9 Haziran'da gerçekleştirilmişti. İlk duruşmada Cumhuriyet Savcısı, esasa ilişkin mütalaasını açıklamış ve sanık hakkındaki ceza talebini mahkemeye sunmuştu.

Atlas Çağlayan'ın katiline 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

İkinci duruşmada beklenen karar geldi. Mahkeme, Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin yargılanan Efe Ç.'yi 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Böylece 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak hayatını kaybetmesinin ardından başlayan davada mahkeme hükmünü açıkladı. Savcının 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis talebinde bulunduğu davada mahkemenin verdiği ceza 18 yıl 10 ay oldu.

Atlas Çağlayan'ın katiline 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi

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Son Dakika Güncel Atlas Çağlayan'ın katiline 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Recep Türkkay Recep Türkkay:
    çok az ceza 13 0 Yanıtla
  • özkan çetin özkan çetin:
    komedi , empati yapın, allahim esirgesin , ya senin başına gelse , bu cezaya ne derdin ? 6 3 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Az olmuş 32 yaşında hapisten çıkacak 8 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Atlas Çağlayan'ın katiline 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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