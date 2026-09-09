Bu ne hal ilkay? Yorumu Galatasaray taraftarına bırakıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bu ne hal ilkay? Yorumu Galatasaray taraftarına bırakıyoruz

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın büyük beklentilerle kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan, bu sezon henüz Süper Lig'de forma şansı bulamazken Sporting maçı öncesi gerçekleştirilen son antrenmanda dikkat çeken bir görüntü verdi. Tecrübeli futbolcu, idman başlamadan önce topun üzerine oturarak uzun süre düşünceli şekilde uzaklara baktı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ile oynayacağı karşılaşma öncesinde son antrenmanını Lizbon'da gerçekleştirdi. Kritik mücadele öncesindeki çalışmada İlkay Gündoğan'ın görüntüsü dikkat çekti.

TOPUN ÜZERİNE OTURUP DALIP GİTTİ

Takım çalışmaya başlamadan önce İlkay Gündoğan, sahanın içerisinde bir topun üzerine oturdu. Bir süre bulunduğu yerde hareketsiz kalan deneyimli futbolcunun düşünceli şekilde uzaklara baktığı anlar kameralara yansıdı.

İlkay'ın takım arkadaşlarından ayrı şekilde topun üzerinde oturduğu ve adeta dalıp gittiği görüntü, son antrenmanın dikkat çeken anlarından biri oldu.

Bu ne hal ilkay? Yorumu Galatasaray taraftarına bırakıyoruz

SÜPER LİG'DE HENÜZ FORMA GİYMEDİ

Galatasaray'ın önemli transferlerinden biri olan İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı formayla bu sezon henüz Süper Lig'de süre alamadı. Ligde ilk 4 hafta geride kalırken deneyimli orta saha oyuncusu forma şansı bulamadı.

Bu nedenle Sporting maçı öncesindeki düşünceli görüntüsü daha da dikkat çekici hale geldi. Gözler şimdi İlkay'ın Şampiyonlar Ligi mücadelesinde süre alıp almayacağına çevrildi.

İlkay Gündoğan, Galatasaray, Sporting, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu ne hal ilkay? Yorumu Galatasaray taraftarına bırakıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    çorum maçında oynadı. forma giymedi yazmışsınız 3 0 Yanıtla
  • zafer koc zafer koc:
    Bu site Galatasaray a zarar vermek için bilinçli haberler yapıyor. 1 1 Yanıtla
  • Sinan Akdalun Sinan Akdalun:
    bırakın beni diyo 0 0 Yanıtla
  • Dracarys null Dracarys null:
    Emekli Dede yorulmuş dinleniyor ne var bunda 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böcek davasında bavul dolusu para detayı Kuyumcu çalışanları tek tek anlattı Böcek davasında bavul dolusu para detayı! Kuyumcu çalışanları tek tek anlattı
THY’nin ilk kadın kaptan pilotu emekli oldu THY’nin ilk kadın kaptan pilotu emekli oldu
Mısır semalarında Türk imzası: Bu görüntüler yapay zeka değil Mısır semalarında Türk imzası: Bu görüntüler yapay zeka değil
Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı Cenazesinde tüm gözler onu aradı hemen açıklama yaptı Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı! Cenazesinde tüm gözler onu aradı hemen açıklama yaptı
Eşini öldüren şahıstan mahkemede kızdıran savunma: o benim dünyamdı Eşini öldüren şahıstan mahkemede kızdıran savunma: o benim dünyamdı
Sancaktepe’de silahlı saldırıda otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 18 kovan bulundu Sancaktepe'de silahlı saldırıda otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 18 kovan bulundu
Kontrolden çıkarak dereye yuvarlanan araçta din görevlisi yaşamını kaybetti Kontrolden çıkarak dereye yuvarlanan araçta din görevlisi yaşamını kaybetti
Cami önünde esrarengiz ölüm Cami önünde esrarengiz ölüm
Vanlı Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu Vanlı Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu
Süper Lig devi olağanüstü seçime gidiyor Süper Lig devi olağanüstü seçime gidiyor

11:52
Antalya’daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
11:47
Ürdün’deki ABD üssü cehennemi yaşadı İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi
Ürdün'deki ABD üssü cehennemi yaşadı! İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi
11:40
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten ’Kara Haydar’ açıklaması
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 'Kara Haydar' açıklaması
11:17
Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi Bir Haydar daha gözaltına alındı
Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi! Bir Haydar daha gözaltına alındı
10:57
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yangın Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
10:36
Arda Güler ödülünü almaya çıktı, İspanyollar lakabını taktı: Veliaht prens
Arda Güler ödülünü almaya çıktı, İspanyollar lakabını taktı: Veliaht prens
10:36
Alevlerin karşısında tek yürek oldular Kimi traktörle kimi motosikletle koştu
Alevlerin karşısında tek yürek oldular! Kimi traktörle kimi motosikletle koştu
10:33
Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir’in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu
Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir'in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu
10:23
Filenin Sultanları’nın şampiyonluk ödülü değişti İşte nedeni
Filenin Sultanları'nın şampiyonluk ödülü değişti! İşte nedeni
09:48
Bir il bu skandalı konuşuyor İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
Bir il bu skandalı konuşuyor! İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
07:40
Suriye’den tepki çeken Türkçe kararı Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi
Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı! Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 12:05:43. #7.13#
SON DAKİKA: Bu ne hal ilkay? Yorumu Galatasaray taraftarına bırakıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement