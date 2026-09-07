16 yaşındaki oğluyla ilk kez maça gitti, eve dönemedi! Gazi Gerçek Yaşar\'a son veda

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde hayatını kaybeden sarı-lacivertli taraftar Gerçek Yaşar'ın cenazesi Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi. 48 yaşındaki Yaşar, 5 Eylül'de Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında tribünde kalp krizi geçirmiş ve yaşamını yitirmişti.

TÜRK BAYRAĞINA SARILI TABUTLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İstanbul'daki işlemlerinin ardından Gerçek Yaşar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze töreni için Mut ilçesindeki Laal Paşa Camisi'ne getirildi. Askeri törene Yaşar'ın eşi Zehra Yaşar, 16 yaşındaki oğlu Gazi, 12 yaşındaki kızı Zeren'in yanı sıra ilçe protokolü, Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AİLESİ TABUTUNA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Törende duygu dolu anlar yaşandı. Gerçek Yaşar'ın ailesi, Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. İlçe Müftüsü Hasan Akçan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Yaşar'ın naaşı, dualar eşliğinde Belediye Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BİNGÖL'DE GAZİ OLMUŞTU

Gerçek Yaşar'ın 2003 yılında jandarma asteğmen olarak görev yaptığı Bingöl'de gazi olduğu öğrenildi. Yaşar, daha sonra Mut Orman İşletme Müdürlüğünde çalışmaya başladı.

OĞLUYLA İLK KEZ TRİBÜNDEN MAÇ İZLEMEYE GİTMİŞTİ

Gerçek Yaşar'ın hayatını kaybettiği güne ilişkin ortaya çıkan ayrıntı ise acıyı katladı. Yaşar'ın 16 yaşındaki oğlu Gazi ile birlikte ilk kez tribünden maç izlemek için Chobani Stadı'na gittiği öğrenildi. Baba-oğul Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini birlikte takip ederken, Gerçek Yaşar karşılaşmanın ikinci yarısında kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.