İstiklal Marşı'nı okuduğu için eleştirilmişti! Milli voleybolcudan tokat gibi yanıt - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nı okuduğu için eleştirilmişti! Milli voleybolcudan tokat gibi yanıt

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Filenin Sultanları ile Avrupa şampiyonluğu yaşayan Sinead Jack-Kısal, maçlardan önce İstiklal Marşı'nı okumasına yönelik eleştirilere dikkat çeken sözlerle karşılık verdi. Türkiye'de doğmamasına rağmen kendisini bu ülkenin bir parçası olarak gördüğünü belirten milli voleybolcu, “Ben Türküm. İstiklal Marşı'nı her söylediğimde bana güç veriyor” dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda kupaya uzanan kadrosunda yer alan Sinead Jack-Kısal, sahadaki performansının yanı sıra Türkiye ile kurduğu bağla da dikkat çekti.

Karşılaşmalar öncesinde İstiklal Marşı'nı okuyan milli voleybolcu, bu davranışı üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

İstiklal Marşı'nı okuduğu için eleştirilmişti! Milli voleybolcudan tokat gibi yanıt

“BEN TÜRKÜM”

Türkiye'de doğmamış olmasına rağmen kendisini ülkenin bir parçası olarak gördüğünü vurgulayan Jack-Kısal, eşi Murathan Kısal'ın da Türk olduğunu hatırlattı.

Milli voleybolcu duygularını şu sözlerle anlattı:

“Burada doğmamış olsam da kendimi Türkiye'nin bir parçası gibi hissediyorum. Ben Türküm ve eşim de tabii ki Türk.”

“İSTİKLAL MARŞI'NI OKUMAK GERÇEKTEN YAPMAK İSTEDİĞİM BİR ŞEYDİ”

Jack-Kısal, İstiklal Marşı'nı okumasının kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirterek bunu Türkiye halkına duyduğu bağlılığın bir göstergesi olarak değerlendirdi.

İstiklal Marşı'nı okuduğu için eleştirilmişti! Milli voleybolcudan tokat gibi yanıt

“İstiklal Marşı'nı okumak, Türkiye halkı için gerçekten yapmak istediğim bir şeydi. Çünkü ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum.”

“HER SÖYLEDİĞİMDE BANA GÜÇ VERİYOR”

Milli voleybolcunun açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm ise İstiklal Marşı'nın kendisine hissettirdiklerini anlattığı sözler oldu. Jack-Kısal, “Her söylediğimde bana güç veriyor, kendimi daha güçlü hissetmemi sağlıyor” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE FORMASIYLA AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğuna ulaşan kadrosunda bulunan Jack-Kısal, böylece Türkiye formasıyla önemli bir başarıya daha imza attı. Milli oyuncunun “Ben Türküm” sözleri ise kendisini Türkiye'ye ne kadar ait hissettiğini açık şekilde ortaya koydu.

Filenin Sultanları, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstiklal Marşı'nı okuduğu için eleştirilmişti! Milli voleybolcudan tokat gibi yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Mücahit ÇATAL Mücahit ÇATAL:
    helal olsun işte bu 29 1 Yanıtla
  • Osman A Osman A:
    Marşımızı okuduğu için eleştirmek nedir yaa.Ne güzel yapıyor işte…Helal olsun valla,Alnından öpüyoruz seni. 24 1 Yanıtla
  • Atilla Kamış Atilla Kamış:
    İstiklal marşı birilerinin bir yerlerine batıyor hem de öyle bir batıyor ki çok acıtıyor. Andımızın acısı hâlâ yara olarak bir yerlerinde duruyor 20 1 Yanıtla
  • demirtashuli@gmail.com [email protected]:
    Çoğu Türkten daha çok hissediyor Türklüğü.. Yürekten kutluyorum Allah yolunu açık etsin. 17 1 Yanıtla
  • Yunus Durak Yunus Durak:
    Nereden doğduğun, büyüdüğün önemli değil, önemli olan kendini ne hissettiğindir. Ne Mutlu Türküm cümlesininde anlamı da budur. Adam Türktür ancak kendini arap, ermeni, rus, ingiliz görebilir, onlar için yaşıyabilir. Bunun terside olabilir 13 1 Yanıtla
    Talat Uzun Talat Uzun:
    Kesinlikle doğru söylüyorsun, söylediklerinin Atina imza atarım. Ne Mutlu TÜRK'üm Diyene sözünün vücut bulmuş hali. Bizim milliyetciligimiz ırkí değil aidiyet duygusu ile alakalı. 1 0
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