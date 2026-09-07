Papua'daki Çarşı Yangınında 11 Kişi Öldü

Endonezya'nın Papua eyaletinde bir çarşıda çıkan yangında altısı çocuk olmak üzere 11 kişi yaşamını yitirdi.

Malay Mail gazetesinin polis yetkililerinin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, Orta Papua'nın Paniai bölgesinde dün gece başlayan yangın hızla çevredeki dükkanlara yayıldı.

Altısı çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiği yangın üç saatten fazla süren çalışmanın ardından söndürüldü, en az 40 ev ve dükkan zarar gördü???????.

Yetkililer, yangının çıkış sebebine ilişkin incelemelerini sürdürüyor.