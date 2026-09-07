İmamoğlu davasında oğlu kürsüde! Mehmet Selim İmamoğlu’ndan dikkat çeken savunma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İmamoğlu davasında oğlu kürsüde! Mehmet Selim İmamoğlu’ndan dikkat çeken savunma

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında dikkatler bu kez Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu’nun savunmasına çevrildi. Hırvatistan’daki şirketine aktarılan 388 bin 303 euro ve satın aldığı 772 bin liralık yelkenli hakkında konuşan İmamoğlu, söz konusu ödemelerin kaynağını aileden aldığı borçlarla açıkladı. “Soyadım İmamoğlu olmasaydı bugün burada olmayacaktım” diyen genç İmamoğlu, hakkındaki suçlamaları reddetti.

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ne ilişkin davada tutuksuz sanıkların savunmaları sürüyor. Davanın 2. celsesinin 13. duruşmasında Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu da savunma yaptı. Hırvatistan’a aktarılan yaklaşık 390 bin euroluk sermaye transferi ile 772 bin TL’lik sportif yelkenli alımı hakkında açıklamalarda bulunan Mehmet Selim İmamoğlu, her iki ödemenin de ailesinden aldığı borç ve aile içi destek kapsamında olduğunu savundu.

53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada kürsüye çıkan Mehmet Selim İmamoğlu, davada sanık olarak yer almasının nedenini “İmamoğlu” soyadını taşımasına bağladı.

Siyasetle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını savunan İmamoğlu, davanın babası Ekrem İmamoğlu üzerinde baskı oluşturmak amacıyla yürütüldüğünü öne sürdü.

İmamoğlu davasında oğlu kürsüde! Mehmet Selim İmamoğlu’ndan dikkat çeken savunma

“SOYADIM İMAMOĞLU OLMASAYDI BURADA OLMAYACAKTIM”

Mehmet Selim İmamoğlu savunmasına, “Benim soyadım İmamoğlu olmasaydı bugün burada olmayacaktım” sözleriyle başladı.

İmamoğlu, “Burada olmanın gerçek sebebinin ise babam üzerinde baskı kurmak ve onu geri adım atmaya zorlamak olduğuna inanıyorum. Çok acı ki arkamda babam, kürsüde ben, maalesef Türkiye Cumhuriyeti tarihinde unutulmayacak bir karaya tanıklık ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ayrıca hem İmamoğlu hem de Kaya ailelerinin davanın hedeflerinden biri haline getirildiğini savundu.

HIRVATİSTAN’A AKTARILAN 388 BİN EUROLUK SERMAYEYE “BORÇ” SAVUNMASI

İddianamede Mehmet Selim İmamoğlu'nun Hırvatistan'da kurduğu inşaat şirketine aile üyeleri tarafından yapılan para transferleri de yer aldı.

İddianameye göre, Mehmet Selim İmamoğlu'nun Hırvatistan'daki şirketine annesi ve dedesi tarafından yaklaşık 388 bin euro aktarıldı. Savcılık ve MASAK değerlendirmelerinde söz konusu para hareketlerinin suç gelirlerinin aklanması kapsamında incelendiği belirtildi.

Mehmet Selim İmamoğlu ise savunmasında Hırvatistan'da şirket kurduğunu ve 150 konutluk bir projeyi yürüten Tero Service firmasına yüzde 20 oranında ortak olduğunu kabul etti.

İmamoğlu, İş Bankası üzerinden Hırvatistan'daki Kent Bank'a gönderilen 388 bin 303 euroluk paranın kaynağının ailesinden aldığı borç olduğunu savundu. Söz konusu parayı “Annem ve dedemden borç aldım” diyerek açıkladı.

İmamoğlu, babası Ekrem İmamoğlu'nun siyasete malzeme olabileceği yönündeki uyarısına rağmen Hırvatistan'daki projeye devam ettiğini de söyledi.

İmamoğlu davasında oğlu kürsüde! Mehmet Selim İmamoğlu’ndan dikkat çeken savunma

MASAK RAPORLARINA İTİRAZ ETTİ

Savunmasında MASAK raporlarına da itiraz eden Mehmet Selim İmamoğlu, banka hesaplarındaki bazı transferlerin raporlarda mükerrer şekilde gösterildiğini ve bu nedenle toplam miktarın gerçekte olduğundan yüksek göründüğünü iddia etti.

İmamoğlu ayrıca Hırvatistan'daki ortağının Temmuz 2025'te geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmesinin ardından konuyla ilgili yapılan haberlerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

772 BİN TL'LİK YELKENLİ İÇİN “BABAMDAN BORÇ ALDIM” DEDİ

Duruşmada Mehmet Selim İmamoğlu'nun 2024 yılında satın aldığı 2009 model “Ludio” isimli 6,5 metrelik sportif yelkenli de gündeme geldi.

İddianamede, 772 bin TL bedelle satın alınan yelkenlinin parasının Ekrem İmamoğlu tarafından ödendiği belirtilmişti.

Mehmet Selim İmamoğlu ise yelkenlinin bedelini babasından borç aldığını ve ödemenin havale yoluyla gerçekleştirildiğini savundu.

NECMETTİN ŞİMŞEK: “500 BİN DOLAR İSTEDİ, 200 BİN DOLARINI PEŞİN İSTEDİ”

Duruşmada Mehmet Selim İmamoğlu'nun ardından diğer tutuksuz sanıkların savunmaları da alındı.

Tutuksuz sanık iş insanı Necmettin Şimşek, KİPTAŞ ile aralarında bulunan bir arsa nedeniyle tahliye davası yaşadıklarını, sorunun çözümü için eski CHP milletvekili Turan Aydoğan ile görüştüğünü anlattı.

Şimşek, Aydoğan'ın kendilerine yardımcı olabileceğini söylediğini belirterek, “500 bin dolar istedi, 200 bin dolarını peşin istedi. Sözlü anlaşmamız var. Güvene dayalı ilerledi, sözleşme yapmadık” iddiasında bulundu.

Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan'ın “200 bin doları kime verdiniz?” sorusu üzerine Şimşek, parayı Hüseyin Aydın aracılığıyla Turan Aydoğan'a verdiğini öne sürdü.

Şimşek, süreçte yatırımlarının heba edildiğini savunarak şikayetçi olduğunu söyledi.

İmamoğlu davasında oğlu kürsüde! Mehmet Selim İmamoğlu’ndan dikkat çeken savunma
Turan Aydoğan

ESKİ ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI KESKİN SUÇLAMALARI REDDETTİ

Tutuksuz sanık eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de savunma yaptı.

Keskin, irtikap suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, iddianamede Şişli'deki bir iskan sürecinde müştekilerden yasa dışı bedeller talep edildiğinin öne sürüldüğünü aktardı.

Belediye işlemleri sırasında herhangi bir kişiden menfaat talep etmediğini savunan Keskin, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

İmamoğlu davasında oğlu kürsüde! Mehmet Selim İmamoğlu’ndan dikkat çeken savunma
Muammer Keskin- Ekrem İmamoğlu

ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI: “HUKUKA AYKIRI BİR EYLEMDE BULUNMADIM”

Eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı İlker Çelebi de belediyede hukuka aykırı herhangi bir eylemde bulunmadığını savundu.

Çelebi, özel bir hastanenin açılış süreciyle ilgili kendisine yöneltilen iddialarda çelişkiler bulunduğunu belirterek, hastanenin 2024 yılının şubat-mart aylarında açılmasının planlandığının söylenmesine rağmen kendisiyle yapılan görüşmenin 5 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştiğine dikkat çekti.

Çelebi, söz konusu şirketin binalarından haberdar olmadığını ve belediyeye bu konuda herhangi bir başvuruda bulunmadığını söyledi.

MEHMET TORUN: “İSTANBUL BELEDİYESİYLE İYİ GEÇİNMEMİZ LAZIM”

Tutuksuz sanık iş insanı Mehmet Torun da savunmasında şirket olarak İstanbul Belediyesi ve devlet kurumlarıyla iyi ilişkiler içerisinde olmaları gerektiğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu'na yaptığı ziyaretlerden birinin hayırlı olsun amacı taşıdığını belirten Torun, görüşmeler sırasında belediyeyle yaşadıkları sorunları da anlattığını ifade etti.

Torun, İmamoğlu'nun kendisini dinlemesi için başkan danışmanı Yakup Öner'i görevlendirdiğini söyledi.

“10 MİLYON DOLAR TALEBİ Mİ?”

Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, Torun'un savunması sırasında Beykoz'daki otel inşaatı ruhsatı ve Yakup Öner ile yapılan görüşmeye ilişkin ayrıntıları sordu.

Aylan, “Talep dediğiniz bu Yakup Öner'in ifadesinde anlattığı 10 milyon dolar talebi mi?” diye sordu.

Torun ise kendilerinden bu yönde bir talep geldiğini, ancak bunu kabul etmediklerini savundu.

Torun, bunun yerine cami, hastane ve benzeri hayır işleri yapabileceklerini söylediklerini belirterek, İBB ve Şişli Belediyesi nezdinde bu kapsamda bağış yaptıklarını ifade etti.

FESHANE İÇİN ŞARTLI BAĞIŞ SORULDU

Torun Center'ın yapımına 2013 yılında başladıklarını, daha sonra ruhsatla ilgili kendilerine ceza yazıldığını ve yaptıkları itirazın ardından cezanın düşürüldüğünü anlatan Torun, Cumhuriyet savcısının “Feshane yardım sürecine şartlı bağış yaptınız, doğru mu?” sorusuna “Doğru” yanıtını verdi.

Duruşmada tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Selim İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu, Turan Aydoğan, Hırvatistan, İstanbul, Kiptaş, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu davasında oğlu kürsüde! Mehmet Selim İmamoğlu’ndan dikkat çeken savunma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni OVP’de çalışma hayatını değiştirecek formüller Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği... Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller! Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği...
Galatasaray’ın Sporting maçını Norveçli hakem yönetecek Galatasaray'ın Sporting maçını Norveçli hakem yönetecek
3 yaşındaki Mavi’nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı Sürücünün savunması isyan ettirdi 3 yaşındaki Mavi'nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı! Sürücünün savunması isyan ettirdi
Tanju Özcan’dan “2,5 milyon lira“ savunması “Cevap vermemek için 10 takla atıyor“ Tanju Özcan'dan "2,5 milyon lira" savunması! "Cevap vermemek için 10 takla atıyor"
Dursun Özbek’ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na ziyaret Dursun Özbek'ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret
Süper Lig’de yayıncı değişiyor Masadaki rakam tam 500 milyon dolar Süper Lig'de yayıncı değişiyor! Masadaki rakam tam 500 milyon dolar
Davutoğlu şüpheli sıfatıyla adliyede Davutoğlu şüpheli sıfatıyla adliyede
Ekonomist Burak Köseoğlu’ndan önemli uyarılar: Altın, ABD tahvillerini geride bıraktı, petrolde 108 dolar sinyali Ekonomist Burak Köseoğlu'ndan önemli uyarılar: Altın, ABD tahvillerini geride bıraktı, petrolde 108 dolar sinyali
Melih Gökçek’in oğlu ve gelini adliyede Melih Gökçek'in oğlu ve gelini adliyede
Veyis Ateş tahliye edildi Veyis Ateş tahliye edildi
Türkiye’nin yeni kalkanı sahaya indi Türkiye'nin yeni kalkanı sahaya indi
Skandal faul Rakibin akciğeri ve boynu ezildi, VAR devreye bile girmedi Skandal faul! Rakibin akciğeri ve boynu ezildi, VAR devreye bile girmedi
İş yerinin önüne gönderdiler Haraç vermeyen kardeşlere lokmalı ölüm tehdidi İş yerinin önüne gönderdiler! Haraç vermeyen kardeşlere lokmalı ölüm tehdidi
Ahmet Davutoğlu ifade verdi İşte ilk sözleri Ahmet Davutoğlu ifade verdi! İşte ilk sözleri
Almanya’dan Leroy Sane’ye kötü haber Almanya'dan Leroy Sane'ye kötü haber
71 ilde dev operasyon: Yüzlerce şüpheli yakalandı 71 ilde dev operasyon: Yüzlerce şüpheli yakalandı
Elif Karaarslan’a bir darbe daha Aylık 2 milyon TL’lik gelir kapısı kapandı Elif Karaarslan'a bir darbe daha! Aylık 2 milyon TL'lik gelir kapısı kapandı
Otizmli çocuğa şiddet uygulamıştı Mahkemede akılalmaz savunma Otizmli çocuğa şiddet uygulamıştı! Mahkemede akılalmaz savunma
Mourinho’dan Arda Güler açıklaması: Dev maçta oynayamayacak Mourinho'dan Arda Güler açıklaması: Dev maçta oynayamayacak
Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını açıkladı Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıkladı
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi başladı İşte ilk iki tur sonuçları Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi başladı! İşte ilk iki tur sonuçları
Vanlı Kara Haydar’ın başını yakan görüntü Vanlı Kara Haydar'ın başını yakan görüntü
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası DEM Parti’nin başına geçebilir Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir
Bir babanın en ağır vedası 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı Bir babanın en ağır vedası! 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti

11:48
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
11:42
Bir babanın en ağır vedası 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı
Bir babanın en ağır vedası! 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı
11:32
Fenerbahçe’nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
11:29
OVP sonrası hesaplar değişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
OVP sonrası hesaplar değişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:10
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası DEM Parti’nin başına geçebilir
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir
11:05
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’nde yok Mourinho “Kusura bakma” deyip açıkladı
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yok! Mourinho “Kusura bakma” deyip açıkladı
10:55
İstiklal Marşı’nı okuduğu için eleştirilmişti Milli voleybolcudan tokat gibi yanıt
İstiklal Marşı'nı okuduğu için eleştirilmişti! Milli voleybolcudan tokat gibi yanıt
10:53
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
10:36
Melissa Vargas’ın annesini görenler şaştı kaldı
Melissa Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı
10:35
Vanlı Kara Haydar’ın başını yakan görüntü
Vanlı Kara Haydar'ın başını yakan görüntü
10:23
Cübbeli Ahmet’ten itiraz geldi: İslam’a göre de caiz değil
Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil
10:15
Melih Gökçek’in ifadesi ortaya çıktı: Ne kadar emekli maaşı aldığını da anlattı
Melih Gökçek'in ifadesi ortaya çıktı: Ne kadar emekli maaşı aldığını da anlattı
09:58
Alarmları kurun Aylardır beklenen organizasyon bu akşam başlıyor
Alarmları kurun! Aylardır beklenen organizasyon bu akşam başlıyor
09:57
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi başladı İşte ilk iki tur sonuçları
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi başladı! İşte ilk iki tur sonuçları
09:55
Galatasaray’ın rakibi korkutuyor 4 maçlık istatistikleri inanılmaz
Galatasaray'ın rakibi korkutuyor! 4 maçlık istatistikleri inanılmaz
09:32
Adım adım değil, koşarak Süper Lig’e geliyorlar
Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar
09:22
Derbide gözden kaçan hareket ortaya çıktı Skriniar da PFDK’lık olabilir
Derbide gözden kaçan hareket ortaya çıktı! Skriniar da PFDK'lık olabilir
09:13
Bakan Gürlek duyurdu 4 soruşturmada 137 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu! 4 soruşturmada 137 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
09:08
Kerem Aktürkoğlu’nun maaşı tam 1004 kat arttı Galatasaray detayı bomba
Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı tam 1004 kat arttı! Galatasaray detayı bomba
09:08
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu için çok konuşulacak sözler: Siyasi tutuklu olarak görmüyorum
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu için çok konuşulacak sözler: Siyasi tutuklu olarak görmüyorum
08:50
Hakan Çalhanoğlu’nu görenler gözlerine inanamadı Bu ne hal Hakan
Hakan Çalhanoğlu'nu görenler gözlerine inanamadı! Bu ne hal Hakan?
08:46
45 milyonluk fenomen düğününün ardından operasyon “Vanlı Kara Haydar” gözaltında
45 milyonluk fenomen düğününün ardından operasyon! “Vanlı Kara Haydar” gözaltında
08:37
Fenerbahçe 25 milyon euroyu gözden çıkardı ama yine de alamadı İşte transferin perde arkası
Fenerbahçe 25 milyon euroyu gözden çıkardı ama yine de alamadı! İşte transferin perde arkası
08:27
Başbakan “Almayın” dedi, vatandaşlar kuyumculara koştu Satışlar patladı
Başbakan “Almayın” dedi, vatandaşlar kuyumculara koştu! Satışlar patladı
07:44
Görüntüler İstanbul’daki hastanenin ameliyathanesinden Hasta masadayken fareler dolaştı
Görüntüler İstanbul’daki hastanenin ameliyathanesinden! Hasta masadayken fareler dolaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 12:16:15. #7.12#
SON DAKİKA: İmamoğlu davasında oğlu kürsüde! Mehmet Selim İmamoğlu’ndan dikkat çeken savunma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement