İmamoğlu davasında oğlu kürsüde! Mehmet Selim İmamoğlu’ndan dikkat çeken savunma

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ne ilişkin davada tutuksuz sanıkların savunmaları sürüyor. Davanın 2. celsesinin 13. duruşmasında Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu da savunma yaptı. Hırvatistan’a aktarılan yaklaşık 390 bin euroluk sermaye transferi ile 772 bin TL’lik sportif yelkenli alımı hakkında açıklamalarda bulunan Mehmet Selim İmamoğlu, her iki ödemenin de ailesinden aldığı borç ve aile içi destek kapsamında olduğunu savundu.

53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada kürsüye çıkan Mehmet Selim İmamoğlu, davada sanık olarak yer almasının nedenini “İmamoğlu” soyadını taşımasına bağladı.

Siyasetle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını savunan İmamoğlu, davanın babası Ekrem İmamoğlu üzerinde baskı oluşturmak amacıyla yürütüldüğünü öne sürdü.

“SOYADIM İMAMOĞLU OLMASAYDI BURADA OLMAYACAKTIM”

Mehmet Selim İmamoğlu savunmasına, “Benim soyadım İmamoğlu olmasaydı bugün burada olmayacaktım” sözleriyle başladı.

İmamoğlu, “Burada olmanın gerçek sebebinin ise babam üzerinde baskı kurmak ve onu geri adım atmaya zorlamak olduğuna inanıyorum. Çok acı ki arkamda babam, kürsüde ben, maalesef Türkiye Cumhuriyeti tarihinde unutulmayacak bir karaya tanıklık ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ayrıca hem İmamoğlu hem de Kaya ailelerinin davanın hedeflerinden biri haline getirildiğini savundu.

HIRVATİSTAN’A AKTARILAN 388 BİN EUROLUK SERMAYEYE “BORÇ” SAVUNMASI

İddianamede Mehmet Selim İmamoğlu'nun Hırvatistan'da kurduğu inşaat şirketine aile üyeleri tarafından yapılan para transferleri de yer aldı.

İddianameye göre, Mehmet Selim İmamoğlu'nun Hırvatistan'daki şirketine annesi ve dedesi tarafından yaklaşık 388 bin euro aktarıldı. Savcılık ve MASAK değerlendirmelerinde söz konusu para hareketlerinin suç gelirlerinin aklanması kapsamında incelendiği belirtildi.

Mehmet Selim İmamoğlu ise savunmasında Hırvatistan'da şirket kurduğunu ve 150 konutluk bir projeyi yürüten Tero Service firmasına yüzde 20 oranında ortak olduğunu kabul etti.

İmamoğlu, İş Bankası üzerinden Hırvatistan'daki Kent Bank'a gönderilen 388 bin 303 euroluk paranın kaynağının ailesinden aldığı borç olduğunu savundu. Söz konusu parayı “Annem ve dedemden borç aldım” diyerek açıkladı.

İmamoğlu, babası Ekrem İmamoğlu'nun siyasete malzeme olabileceği yönündeki uyarısına rağmen Hırvatistan'daki projeye devam ettiğini de söyledi.

MASAK RAPORLARINA İTİRAZ ETTİ

Savunmasında MASAK raporlarına da itiraz eden Mehmet Selim İmamoğlu, banka hesaplarındaki bazı transferlerin raporlarda mükerrer şekilde gösterildiğini ve bu nedenle toplam miktarın gerçekte olduğundan yüksek göründüğünü iddia etti.

İmamoğlu ayrıca Hırvatistan'daki ortağının Temmuz 2025'te geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmesinin ardından konuyla ilgili yapılan haberlerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

772 BİN TL'LİK YELKENLİ İÇİN “BABAMDAN BORÇ ALDIM” DEDİ

Duruşmada Mehmet Selim İmamoğlu'nun 2024 yılında satın aldığı 2009 model “Ludio” isimli 6,5 metrelik sportif yelkenli de gündeme geldi.

İddianamede, 772 bin TL bedelle satın alınan yelkenlinin parasının Ekrem İmamoğlu tarafından ödendiği belirtilmişti.

Mehmet Selim İmamoğlu ise yelkenlinin bedelini babasından borç aldığını ve ödemenin havale yoluyla gerçekleştirildiğini savundu.

NECMETTİN ŞİMŞEK: “500 BİN DOLAR İSTEDİ, 200 BİN DOLARINI PEŞİN İSTEDİ”

Duruşmada Mehmet Selim İmamoğlu'nun ardından diğer tutuksuz sanıkların savunmaları da alındı.

Tutuksuz sanık iş insanı Necmettin Şimşek, KİPTAŞ ile aralarında bulunan bir arsa nedeniyle tahliye davası yaşadıklarını, sorunun çözümü için eski CHP milletvekili Turan Aydoğan ile görüştüğünü anlattı.

Şimşek, Aydoğan'ın kendilerine yardımcı olabileceğini söylediğini belirterek, “500 bin dolar istedi, 200 bin dolarını peşin istedi. Sözlü anlaşmamız var. Güvene dayalı ilerledi, sözleşme yapmadık” iddiasında bulundu.

Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan'ın “200 bin doları kime verdiniz?” sorusu üzerine Şimşek, parayı Hüseyin Aydın aracılığıyla Turan Aydoğan'a verdiğini öne sürdü.

Şimşek, süreçte yatırımlarının heba edildiğini savunarak şikayetçi olduğunu söyledi.

Turan Aydoğan

ESKİ ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI KESKİN SUÇLAMALARI REDDETTİ

Tutuksuz sanık eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de savunma yaptı.

Keskin, irtikap suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, iddianamede Şişli'deki bir iskan sürecinde müştekilerden yasa dışı bedeller talep edildiğinin öne sürüldüğünü aktardı.

Belediye işlemleri sırasında herhangi bir kişiden menfaat talep etmediğini savunan Keskin, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Muammer Keskin- Ekrem İmamoğlu

ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI: “HUKUKA AYKIRI BİR EYLEMDE BULUNMADIM”

Eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı İlker Çelebi de belediyede hukuka aykırı herhangi bir eylemde bulunmadığını savundu.

Çelebi, özel bir hastanenin açılış süreciyle ilgili kendisine yöneltilen iddialarda çelişkiler bulunduğunu belirterek, hastanenin 2024 yılının şubat-mart aylarında açılmasının planlandığının söylenmesine rağmen kendisiyle yapılan görüşmenin 5 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştiğine dikkat çekti.

Çelebi, söz konusu şirketin binalarından haberdar olmadığını ve belediyeye bu konuda herhangi bir başvuruda bulunmadığını söyledi.

MEHMET TORUN: “İSTANBUL BELEDİYESİYLE İYİ GEÇİNMEMİZ LAZIM”

Tutuksuz sanık iş insanı Mehmet Torun da savunmasında şirket olarak İstanbul Belediyesi ve devlet kurumlarıyla iyi ilişkiler içerisinde olmaları gerektiğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu'na yaptığı ziyaretlerden birinin hayırlı olsun amacı taşıdığını belirten Torun, görüşmeler sırasında belediyeyle yaşadıkları sorunları da anlattığını ifade etti.

Torun, İmamoğlu'nun kendisini dinlemesi için başkan danışmanı Yakup Öner'i görevlendirdiğini söyledi.

“10 MİLYON DOLAR TALEBİ Mİ?”

Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, Torun'un savunması sırasında Beykoz'daki otel inşaatı ruhsatı ve Yakup Öner ile yapılan görüşmeye ilişkin ayrıntıları sordu.

Aylan, “Talep dediğiniz bu Yakup Öner'in ifadesinde anlattığı 10 milyon dolar talebi mi?” diye sordu.

Torun ise kendilerinden bu yönde bir talep geldiğini, ancak bunu kabul etmediklerini savundu.

Torun, bunun yerine cami, hastane ve benzeri hayır işleri yapabileceklerini söylediklerini belirterek, İBB ve Şişli Belediyesi nezdinde bu kapsamda bağış yaptıklarını ifade etti.

FESHANE İÇİN ŞARTLI BAĞIŞ SORULDU

Torun Center'ın yapımına 2013 yılında başladıklarını, daha sonra ruhsatla ilgili kendilerine ceza yazıldığını ve yaptıkları itirazın ardından cezanın düşürüldüğünü anlatan Torun, Cumhuriyet savcısının “Feshane yardım sürecine şartlı bağış yaptınız, doğru mu?” sorusuna “Doğru” yanıtını verdi.

Duruşmada tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor.