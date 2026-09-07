Acun Ilıcalı'dan Türk futbolculara müjde - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'dan Türk futbolculara müjde

Acun Ilıcalı\'dan Türk futbolculara müjde
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Premier Lig'de 3 maçta 7 puan toplayan Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, görüşme halinde olduklarını ve devre arasında takıma yeni bir Türk futbolcu kazandırabileceklerini belirtti.

İngiltere Premier Lig’de sezona etkileyici bir başlangıç yapan ve ilk 3 haftada 7 puan toplayan Hull City’de transfer dönemi kapanmasına rağmen transfer hareketliliği sürüyor. 

HULL CITY'DE TRANSFERLER DEVAM EDECEK

Kulübün sahibi Acun Ilıcalı, takımın yakaladığı bu ivmeyi devre arasında yapacakları takviyelerle sürdürmeyi hedeflediklerini açıkladı.

TÜRK FUTBOLCULARLA GÖRÜŞME HALİNDE

İngiliz basınına konuşan Acun Ilıcalı, kadroya katmayı planladıkları isimler için temasların sürdüğünü belirtti. Ilıcalı, ocak transfer döneminde takıma yeni Türk futbolcular kazandırabileceklerinin müjdesini verdi. Görüşmelerin olumlu ilerlediğini vurgulayan Ilıcalı’nın bu hamlesi, Hull City taraftarları ve Türk futbolseverler arasında şimdiden büyük heyecan yarattı.

Çiğdem Sidar Ceylan
Çiğdem Sidar Ceylan
Sondakika.com - Spor

Acun Ilıcalı, Hull City, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'dan Türk futbolculara müjde - Son Dakika

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