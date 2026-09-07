Salah\'a Trabzonspor tarihe geçmesi için 4 maç yetti

Yaz transfer döneminde Trabzonspor’a katılarak büyük bir yankı uyandıran Mısırlı dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah, Süper Lig kariyerine muazzam bir başlangıç yaptı. Bordo-mavili formayla çıktığı ilk maçlardan itibaren kalitesini konuşturan tecrübeli hücum oyuncusu, sergilediği performansla kulüp tarihine adını yazdırdı.

4 MAÇTA 5 GOLE KATKI

Trabzonspor formasıyla lige damga vuran Salah, görev aldığı ilk 4 karşılaşmanın 3'ünde ağları havalandırmayı başardı. Toplamda 4 gol ve 1 asistle oynayan Mısırlı yıldız, takımının hücum hattındaki en önemli kozu haline geldi.

2000'Lİ YILLARDAN BU YANA KIRILAN İLK REKOR

Opta verilerine göre; Salah, 2000/01 sezonundan bu yana Trabzonspor formasıyla ilk 11 başladığı ilk 3 lig karşılaşmasında 4 gole ulaşan ilk yabancı futbolcu unvanını elde etti. Gelişiyle ligdeki dengeleri değiştiren Salah, Süper Lig gol krallığı yarışında da iddiasını ortaya koydu. Mısırlı yıldız, 5 golü bulunan Victor Osimhen’in hemen ardından 4 golle krallık listesinin ikinci sırasında yer alıyor.