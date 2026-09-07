Durmak bilmiyor! Kelechi Iheanacho\'dan Bursaspor\'a hayat öpücüğü

Trendyol 1. Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Manisa FK ile Bursaspor karşı karşıya geldi. 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bursaspor, 2-1 kazandı.

BURSASPOR'UN IHEANACHO'SU VAR

Karşılaşmaya hızlı başlayan Manisa FK, 20. dakikada Sylla'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Yeşil-beyazlı ekip, 27. dakikada Kelechi Iheanacho ile skoru eşitledi. Maçta son sözü yine Iheanacho söyledi. Nijeryalı oyuncu, 90+2'de attığı golle Bursaspor'u 2-1 öne geçirdi.

10 GOLE KATKI YAPTI

Sezon başında Celtic'ten Bursaspor'a transfer olan Kelechi Iheanacho, 1. Lig'de çıktığı 6 maçta 10 gole direkt etki etmeyi başardı.

BURSASPOR'DAN PAYLAŞIM

Bursaspor Kulübü, golcü oyuncusu için bir paylaşım yaparak "Çok rahat, çok profesyonel." ifadelerine yer verdi.

ZİRVE YÜRÜYÜŞÜ SÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte Bursaspor, 15 puana yükselerek lider Batman Petrolspor'u takibini sürdürdü. Manisa FK ise 8 puanda kaldı.