Durmak bilmiyor! Kelechi Iheanacho'dan Bursaspor'a hayat öpücüğü
Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Manisa FK'yi Kelechi Iheanacho'nun 90+2'de attığı golle 2-1 mağlup etti. Nijeryalı yıldız, 1. Lig'de çıktığı 6 maçta 10 gole direkt etki etti.
Trendyol 1. Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Manisa FK ile Bursaspor karşı karşıya geldi. 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bursaspor, 2-1 kazandı.
BURSASPOR'UN IHEANACHO'SU VAR
Karşılaşmaya hızlı başlayan Manisa FK, 20. dakikada Sylla'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Yeşil-beyazlı ekip, 27. dakikada Kelechi Iheanacho ile skoru eşitledi. Maçta son sözü yine Iheanacho söyledi. Nijeryalı oyuncu, 90+2'de attığı golle Bursaspor'u 2-1 öne geçirdi.
10 GOLE KATKI YAPTI
Sezon başında Celtic'ten Bursaspor'a transfer olan Kelechi Iheanacho, 1. Lig'de çıktığı 6 maçta 10 gole direkt etki etmeyi başardı.
BURSASPOR'DAN PAYLAŞIM
Bursaspor Kulübü, golcü oyuncusu için bir paylaşım yaparak "Çok rahat, çok profesyonel." ifadelerine yer verdi.
ZİRVE YÜRÜYÜŞÜ SÜRDÜ
Bu sonuçla birlikte Bursaspor, 15 puana yükselerek lider Batman Petrolspor'u takibini sürdürdü. Manisa FK ise 8 puanda kaldı.
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