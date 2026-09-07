Griezmann'ın zor anları! Görüntüsü her şeyi anlatıyor - Son Dakika
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Griezmann'ın zor anları! Görüntüsü her şeyi anlatıyor

Griezmann\'ın zor anları! Görüntüsü her şeyi anlatıyor
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Orlando City forması giyen Antoine Griezmann, Florida'nın sıcak ve nemli havasına uyum sağlamaya çalışıyor. Mücadelede verilen serinleme molasında Fransız yıldızın başına soğuk havlu geçirip boynuna da bir başka havlu sardığı anlar kameralara yansıdı.

Orlando City forması giyen Antoine Griezmann, Florida'daki hava şartlarıyla mücadele ederken ilginç bir görüntü verdi.

SERİNLEME MOLASINDA KENDİNİ BÖYLE KORUDU

Karşılaşmanın 33. dakikalarında verilen serinleme molasında Griezmann'ın sıcaktan korunmak için aldığı önlem dikkat çekti.  Fransız futbolcu, başına soğuk havlu geçirirken boynuna da bir başka havlu sardı. Griezmann'ın ter içinde kaldığı anlar yayıncı kuruluşun kameralarına yansıdı.

Griezmann'ın zor anları! Görüntüsü her şeyi anlatıyor

FLORIDA'NIN HAVASINA ALIŞMAYA ÇALIŞIYOR

Kariyerini Orlando City'de sürdüren Griezmann'ın Florida'nın sıcak ve nemli iklimine uyum sağlama sürecinde olduğu belirtilirken, serinleme molasındaki görüntüsü de sıcak havanın futbolcular üzerindeki etkisini ortaya koydu.

Antoine Griezmann, Fransız, Florida, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Griezmann'ın zor anları! Görüntüsü her şeyi anlatıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    ben nerden düstüm buraya diyor gibi 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Griezmann'ın zor anları! Görüntüsü her şeyi anlatıyor - Son Dakika
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