Griezmann'ın zor anları! Görüntüsü her şeyi anlatıyor
Orlando City forması giyen Antoine Griezmann, Florida'nın sıcak ve nemli havasına uyum sağlamaya çalışıyor. Mücadelede verilen serinleme molasında Fransız yıldızın başına soğuk havlu geçirip boynuna da bir başka havlu sardığı anlar kameralara yansıdı.
Orlando City forması giyen Antoine Griezmann, Florida'daki hava şartlarıyla mücadele ederken ilginç bir görüntü verdi.
SERİNLEME MOLASINDA KENDİNİ BÖYLE KORUDU
Karşılaşmanın 33. dakikalarında verilen serinleme molasında Griezmann'ın sıcaktan korunmak için aldığı önlem dikkat çekti. Fransız futbolcu, başına soğuk havlu geçirirken boynuna da bir başka havlu sardı. Griezmann'ın ter içinde kaldığı anlar yayıncı kuruluşun kameralarına yansıdı.
FLORIDA'NIN HAVASINA ALIŞMAYA ÇALIŞIYOR
Kariyerini Orlando City'de sürdüren Griezmann'ın Florida'nın sıcak ve nemli iklimine uyum sağlama sürecinde olduğu belirtilirken, serinleme molasındaki görüntüsü de sıcak havanın futbolcular üzerindeki etkisini ortaya koydu.
Son Dakika › Spor › Griezmann'ın zor anları! Görüntüsü her şeyi anlatıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)