Griezmann\'ın zor anları! Görüntüsü her şeyi anlatıyor

Orlando City forması giyen Antoine Griezmann, Florida'daki hava şartlarıyla mücadele ederken ilginç bir görüntü verdi.

SERİNLEME MOLASINDA KENDİNİ BÖYLE KORUDU

Karşılaşmanın 33. dakikalarında verilen serinleme molasında Griezmann'ın sıcaktan korunmak için aldığı önlem dikkat çekti. Fransız futbolcu, başına soğuk havlu geçirirken boynuna da bir başka havlu sardı. Griezmann'ın ter içinde kaldığı anlar yayıncı kuruluşun kameralarına yansıdı.

FLORIDA'NIN HAVASINA ALIŞMAYA ÇALIŞIYOR

Kariyerini Orlando City'de sürdüren Griezmann'ın Florida'nın sıcak ve nemli iklimine uyum sağlama sürecinde olduğu belirtilirken, serinleme molasındaki görüntüsü de sıcak havanın futbolcular üzerindeki etkisini ortaya koydu.