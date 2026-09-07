Milli para yüzücü Defne Kurt, Avrupa şampiyonu - Son Dakika
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Milli para yüzücü Defne Kurt, Avrupa şampiyonu

Milli para yüzücü Defne Kurt, Avrupa şampiyonu
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Milli para yüzücü Defne Kurt, Avrupa şampiyonu oldu. Kurt, Kocaeli'de düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre serbestte altın madalya kazandı. Altın madalya sonrası konuşan Defne Kurt, "Bir sonraki Dünya Şampiyonası veya Olimpiyat Oyunları'nda rekoru kıracağım. Birincilik geldi tamam ama hedefim dünya rekoruydu. Bu yüzden tam da mutlu olamadım'' dedi.

2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporculardan Defne Kurt, para yüzme kadınlar 50 metre serbest S10 finalinde birinci oldu.

DEFNE KURT, AVRUPA ŞAMPİYONU

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonda para yüzme kadınlar 50 metre serbest S10 finalinde milli para yüzücü Defne Kurt, 27,45'lik derecesiyle rakiplerini geçerek birinciliği elde etti.

Milli para yüzücü Defne Kurt, Avrupa şampiyonu

''HEDEFİM DÜNYA REKORUYDU''

Yarışmanın ardından duygularını aktaran milli para yüzücü Defne Kurt, AA muhabirine, "Bir sonraki Dünya Şampiyonası veya Olimpiyat Oyunları'nda rekoru kıracağım. Birincilik geldi tamam ama hedefim dünya rekoruydu. Bu yüzden tam da mutlu olamadım." dedi. Kurt, emek veren herkesin kendisi gibi başarılara imza atması temennisinde bulundu.

Milli para yüzücü Defne Kurt, Avrupa şampiyonu

TÜRKİYE GÜNÜ 2 MADALYA İLE KAPATTI

Erkekler 50 metre kurbağalamada SB2 finalinde ikinciliği elde eden Umut Ünlü, gümüş madalyanın sahibi oldu. Cumartesi günü sona erecek şampiyonada Türkiye günü 1 altın ve 1 gümüş madalyayla tamamladı.

Milli para yüzücü Defne Kurt, Avrupa şampiyonu
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli para yüzücü Defne Kurt, Avrupa şampiyonu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

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