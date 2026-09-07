Bolu'da ‘rüşvet' soruşturmasında beyan veren Tanju Özcan fenalaşarak bayıldı - Son Dakika
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Bolu'da ‘rüşvet' soruşturmasında beyan veren Tanju Özcan fenalaşarak bayıldı

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Bolu'da ‘rüşvet' soruşturmasında görevden uzaklaştırılan ve Ankara'da tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mahkemede beyan verdiği esnada şekerinin yükselmesi sonucunda fenalaşarak bayıldı. Tanju Özcan, "1 yılda 25 kilo verdim. Benim artık kilo verecek halim kalmadı. Vücutta eriyecek yağ kalmadığı için kastan gidiyor." dedi. Mahkeme Özcan'ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Bolu'da haklarındaki "rüşvet", "irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" iddiaları nedeniyle haklarında dava açılan ve aralarında görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 19 sanıklı davanın 2. celsesi başladı. "İcbar suretiyle irtikap", "irtikaba teşebbüs", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "5072 Sayılı Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla yargılanan sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Saat 09.00'da Bolu Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davada BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız ile Bolu Pazarcılar ve Manavlar Esnaf Odası ve Bolu Köroğlu Kredi, Esnaf ve Kefalet Odası Başkanı Mustafa Altındal mahkemede hazır bulundu. Ankara Sincan Cezaevi'nde bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

"BUNLAR BENİ ÇIKARTMAMAK İÇİN YAPILMIŞ OPERASYONLAR"

Mahkemede ifade veren, görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "İlk celsedeki iyi niyetli yönetiminiz için teşekkür ederim. Verilen ara karar bizim tarafımızdan beğenilmedi. Benim ve Süleyman Can'ın duruşma salonuna getirilmesi savunmamızı olumsuz etkiliyor. Şehir dışındasınız diyeceksiniz ama şehir dışında olmak da benim tercihim değildi. 6 ay 8 gün oldu tutukluluk durumu. Sayın İmamoğlu mu daha çok mağdur edildi yoksa ben mi daha çok mağdur edildim bunu tartışmak isterim. Davama hiçbir zaman siyasi bir dava dememeyi tercih ettim. Benimle ilgili süreç çok farklı durumlara doğru gitmeye başladı. 28 Şubat'ta beni ve arkadaşlarımı gözaltına aldılar. İlk celsede tüm market yetkilileri dinlendi ve sonuç itibarıyla icbarın hiçbir unsuru olmadığı ortaya çıktı. Tüm karalamalara rağmen insanlar bana acıdı, ‘bir belediye başkanı öğrenciye burs verdi diye tutuklanır mı' dediler. Benimle ilgili genel bir süreç yürütülmüyor, herkeste yürütüldüğü gibi bir süreç yürütülmüyor. Bunlar beni çıkartmamak için yapılmış operasyonlar. Ben bunu görüyorum üzülüyorum ama en çok arkadaşlarıma üzülüyorum. Bolu Türkiye'nin en temiz şehriyse temizlik işleri müdürlüğü de en başarılı müdürlüktür. Sırf Tanju Özcan tutuklu kalsın diye temizlik işlerindeki arkadaşlarımızı da içeri almak nedir? Beni hain olarak mı görüyorlar? Ben vatan haini miyim? Abdullah Öcalan'ın şartları benden daha iyi. Terör örgütü üyelerinin şartları benden daha iyi" dedi.

TANJU ÖZCAN DURUŞMA SIRASINDA BAYILDI

Mahkemeye beyan verdiği esnada şekerinin yükselmesi sebebiyle fenalaşan Tanju Özcan yere düşerek bayıldı. Duruşmaya ara verildi. Sağlık ekipleri tarafından ilaçları verilerek gerekli kontrolleri yapılan Tanju Özcan, sağlık durumunun göz önünde bulundurularak tahliyesini talep etti. Özcan, "Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın haksız soruşturmaları ruhsal ve fiziksel olarak beni çok fazla ordu. Benim şeker hastalığım kritik bir noktada, 18 saat boyunca 400'ün üzerinde seyrediyor. Sadece uyurken şekerim düşüyor. Kan testine bakılınca yeniden akut pankreatit hastalığı riski yeniden ortaya çıkıyor. Doktorlar böyle söylüyor. 1 yılda 25 kilo verdim. Benim artık kilo verecek halim kalmadı. Vücutta eriyecek yağ kalmadığı için kastan gidiyor. Kendimi acındırmak istemiyorum böyle bir duruma düşmek istemiyorum ama hakim bey sizin insafınıza bırakıyorum. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

TUTUKLULUKLARI DEVAM EDECEK

Avukat beyanlarının ardından mahkeme heyeti tarafından Tanju Özcan ve 3 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Adli kontrol tedbirinde olan sanıklarında adli kontrol tedbirlerinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 19 Ekim tarihine erteledi.

Kaynak: İHA

Bolu Belediyesi, Tanju Özcan, 3. Sayfa, Güncel, Ankara, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Tanju Özcan Bolu'da ‘rüşvet' soruşturmasında beyan veren Tanju Özcan fenalaşarak bayıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    yunus o adalet 23 sene de değil 1960 bozuldu 28 şubatta bozuldu tabi o zamanlar keser size yonttuğu için sesiniz çıkmıyordu o ayarını bozduğunuz kantar şimdi sizi tartmaya başlayınca da hak hukuk adalet demeye başladınız 12 3 Yanıtla
  • Galatasaray 1905 Galatasaray 1905:
    adalet herkese lazım atıp tutuyordu ya şimdide erimeye başlamıs 11 2 Yanıtla
    Yunus Durak Yunus Durak:
    O adalet herkese eşit lazım, sanada kazım birader. Bir görsen 23 senede adalet nasıl bozulmuş, adalet borsaya dönmüş artık 2 11
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    melih gokceke kilolu o bir kac yil gider 4 8 Yanıtla
  • Kzk Kzk :
    Muhtaç Suriyelilere suyu pahalı veriyordun 5 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bolu'da ‘rüşvet' soruşturmasında beyan veren Tanju Özcan fenalaşarak bayıldı - Son Dakika
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