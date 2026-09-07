Bir ilk! Cristiano Ronaldo ve Messi aynı takımda oynayacak - Son Dakika
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Bir ilk! Cristiano Ronaldo ve Messi aynı takımda oynayacak

Bir ilk! Cristiano Ronaldo ve Messi aynı takımda oynayacak
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Futbol dünyasının iki efsanesi Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, aynı takımda oynayacak. Arjantinli eski futbolcu Carlos Tevez, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin Aralık 2026'da Buenos Aires'teki La Bombonera'da veda maçında aynı takımda oynamayı kabul ettiklerini açıkladı.

Futbol dünyasının yıllardır hayalini kurduğu muazzam buluşma gerçek oluyor. 

RONALDO VE MESSI AYNI TAKIMDA

Arjantin futbolunun unutulmaz isimlerinden Carlos Tevez, futbol kariyerine noktayı koyacağı veda maçında dönemin en büyük iki efsanesi Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’nin aynı takımda forma giyeceğini açıkladı. Aralık 2026’da Arjantin’in efsanevi stadyumu La Bombonera’da gerçekleşecek organizasyon, futbol tarihine geçmeye hazırlanıyor.

''İKİSİ DE BANA YEŞİL IŞIK YAKTI''

İki efsaneyi aynı sahada buluşturma hayalini gerçeğe dönüştürdüğünü belirten Tevez, ''Cristiano ve Leo'nun bir takımda oynamasını görmek her zaman hayalimdi. Onlar şimdiye kadarki en büyük iki oyuncu. Onlarla, özellikle Cristiano ile temasa geçtim. Ona dedim ki: ‘Cristiano, veda maçımda sen ve Leo aynı tarafta olun. Dünyaya o büyüyü bir kez göstersin.’ O da orada olacağını söyledi. Leo'yu ikna etmek de zor olmadı. İkisi de bana yeşil ışık yaktı. Sabırsızlanıyorum. Bu maç çok duygusal olacak.'' dedi.

TÜM GÖZLER ARALIK 2026'YA ÇEVRİLDİ

Kariyerinde hem Cristiano Ronaldo ile Manchester United'da hem de Lionel Messi ile Arjantin Milli Takımı'nda yan yana oynama şansı yakalayan ender futbolculardan biri olan Tevez, bu hamlesiyle tüm spor dünyasını Aralık 2026'da La Bombonera'da yaşanacak büyüleyici geceye kilitledi.

Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez, Lionel Messi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bir ilk! Cristiano Ronaldo ve Messi aynı takımda oynayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bir ilk! Cristiano Ronaldo ve Messi aynı takımda oynayacak - Son Dakika
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