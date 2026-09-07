Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika
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Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tır ile fındık işçilerini taşıyan tarım aracının çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tır ile fındık işçilerini taşıyan tarım aracının çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

EVİN BAHÇESİNE YUVARLANDI

D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda seyreden 16 AAY 442 plakalı demir çelik yüklü tır ile fındık işçilerini taşıyan "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı Ayazlı Akevler mevkisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tarım aracını altına alan tır yakındaki bir evin bahçesine yuvarlandı.

ÖLENLERİN 3'Ü KADIN

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Görevlilerin yaptığı kontrollerde 3 kadın işçi ile tarla sahibinin kaza mahallinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 8 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

İşte kaza bölgesinden görüntüler:

Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var



Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Akçakoca, 3. Sayfa, Güncel, Tarım, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • cllylz5260@gmail.com [email protected]:
    Kendi öz yurdunda benmiyim Ekmeğinin peşinde ecele koşanlara selam olsun Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşaAllah 0 0 Yanıtla
  • Bora Günaydin Bora Günaydin:
    çok geçmiş olsun ölenlere ALLAHTAN RAHMET YAKINLARINA SABIRLIKLAR DİLERİM 0 0 Yanıtla
  • Galatasaray 1905 Galatasaray 1905:
    allah rahmet eylesin bu ülkede kazalar eksik olmuyor hergün acı haberlerle uyanıyoruz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika
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