Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara müjde! Başvuru süresi uzatıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara müjde! Başvuru süresi uzatıldı

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Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projelerinde İstanbullulara müjdeyi verdi. İstanbul'da 100 bin kiralık sosyal konuta ek olarak 15 bin ek konut yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekim ayında ilk bin kiralık konutun kurasını çekeceğiz. Ayrıca İstanbul'da Yarısı Bizden kampanyasının başvuru süresini 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Kabinenin ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal konut projelerinde müjdeyi verdi. 500 bin sosyal konut projesinde 2027 Mart itibarıyla ilk anahtarların teslim edileceğini belirten Erdoğan, İstanbullulara özel parantez açtı.

ERDOĞAN: İSTANBUL'DA 15 BİN KİRALIK KONUTU VATANDAŞLARIMIZLA BULUŞTURACAĞIZ

Erdoğan şunları söyledi: "Ev sahibi Türkiye diyerek yeni bir sosyal konut kampanyası başlattık. 81 ilde 500 bin sosyal konut projesinde kuralarımızı çektik. 2027 Mart itibarıyla anahtarlarımızı teslim etmeye başlayacağız. Bir de kiralık konut projemizi açıklamıştık. İstanbul'da 15 bin kiralık konutu vatandaşlarımızı buluşturacağız.

BAŞVURULAR 14 EYLÜL'DE

Kiralık konutlarla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. ekim ayında ilk bin konutumuzun kurasını çekeceğiz. Yarısı Bizden Kampanyasıyla İstanbul'daki riskli yapıların dönüşümünü hızlandırıyoruz. 108 bin 881 bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. 500 bine yakın vatandaşımızı sağlam konutlarına kavuşturduk. 435 bin 683 bağımsız bölümün yapım sürecini başlattık. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 500 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.

"İSTANBUL'DA YARISI BİZDEN KAMPANYASININ BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI"

Bu kampanyayla İstanbul'da 2 milyon vatandaşımızı güvenli yuvalarına kavuşturacağız. Bu yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden Projesi'nin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz. Gelecek yıl da vatandaşlarımız bu kampanyadan faydalanabilecekler."

YARISI BİZDEN KAMPANYASI NEDİR?

Yarısı Bizden Kampanyası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğiyle İstanbul başta olmak üzere deprem riski altındaki alanlarda kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla başlatılan bir hibe ve destek programıdır. Kampanya kapsamında, hak sahiplerine gayrimenkullerini yenilemeleri için konut başına belirli oranlarda doğrudan hibe, uzun vadeli ve düşük faizli/uygun ödemeli kredi ile taşınma desteği sağlanır; böylece bina yapım maliyetinin yaklaşık yarısı devlet tarafından karşılanarak vatandaşların güvenli yapılara kavuşması kolaylaştırılır.

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara müjde! Başvuru süresi uzatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara müjde! Başvuru süresi uzatıldı - Son Dakika
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