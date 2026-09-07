Sırbistan’da skandal! Kızılyıldız tribünlerinden “Bosna Kasabı” Mladiç’e özel koreografi - Son Dakika
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Sırbistan’da skandal! Kızılyıldız tribünlerinden “Bosna Kasabı” Mladiç’e özel koreografi

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Sırbistan’da oynanan Kızılyıldız-Partizan derbisi, futbol tarihine geçecek tartışmalı görüntülere sahne oldu. Kızılyıldız tribünleri, Srebrenitsa soykırımı ve savaş suçlarından hüküm giymiş Ratko Mladiç’in dev görseli ile koreografi oluştururken, karşılaşma öncesinde futbolcuların da sahada bulunduğu bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Sırbistan’da Kızılyıldız ile Partizan arasında oynanan 180. “Ebedi Derbi”, sahadaki mücadeleden çok tribünlerde yaşanan skandal görüntülerle gündeme geldi. Kızılyıldız taraftarları, Srebrenitsa soykırımı ve savaş suçlarından hüküm giymiş eski Bosnalı Sırp komutan Ratko Mladiç’in dev koreografisini hazırlarken, maç öncesinde Mladiç için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Futbolcular sahada beklerken tribünlerden Mladiç lehine tezahüratlar yükseldi.

KIZILYILDIZ TRİBÜNLERİNDEN MLADİÇ KOREOGRAFİSİ

Sırbistan Süper Ligi'nin 8. haftasında Kızılyıldız ile Partizan, Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda karşı karşıya geldi.

kez oynanan tarihi derbinin önüne geçen olay ise maç öncesinde Kızılyıldız'ın kuzey tribününde yaşandı. Taraftarlar, Ratko Mladiç'in yüzünün yer aldığı dev bir koreografi hazırladı. Tribünde ayrıca Mladiç'e ithaf edilen bir pankart açıldı.

Yaklaşık 30 bin taraftarın takip ettiği karşılaşmada Mladiç'in adı tribünlerde tezahüratlarla anıldı.

Sırbistan’da skandal! Kızılyıldız tribünlerinden “Bosna Kasabı” Mladiç’e özel koreografi

FUTBOLCULARDAN BİR DAKİKALIK SAYGI DURUŞU

Tepki çeken görüntülerin en dikkat çekici bölümü ise maç başlamadan önce yaşandı.

İki takımın futbolcuları sahada yerlerini alırken Ratko Mladiç için bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Mondo'nun aktardığına göre resmi spikerin “Neka mu je vecna slava” ifadelerinin ardından futbolcular maç için yerlerine geçti. Bu sırada tribünlerden Mladiç lehine sloganlar yükseldi.

Sırbistan’da skandal! Kızılyıldız tribünlerinden “Bosna Kasabı” Mladiç’e özel koreografi

UEFA DAHA GÜNLER ÖNCE CEZA VERMİŞTİ

Kızılyıldız tribünlerindeki yeni görüntüler, UEFA'nın kulübe yine Ratko Mladiç nedeniyle ceza vermesinden yalnızca birkaç gün sonra geldi.

27 Ağustos'ta Viktoria Plzen ile oynanan Avrupa Ligi maçında Kızılyıldız taraftarları Mladiç'in adını tezahüratlarla anmış, askeri selam vermiş ve üzerinde Mladiç'i öven ifadelerin bulunduğu pankart açmıştı. Kızılyıldız'ın resmi sosyal medya hesapları da söz konusu görüntüleri paylaşmıştı.

UEFA, bu olay nedeniyle Kızılyıldız'a 90 bin avro para cezası verdi. UEFA'nın kararında taraftar davranışları, spor karşılaşmasına uygun olmayan tezahüratlar ile “ırkçı ve/veya ayrımcı davranış” kapsamında değerlendirildi. Ayrıca kulübün UEFA organizasyonlarındaki bir sonraki deplasman maçında taraftarlarına bilet satması yasaklandı. İkinci bir deplasman yasağı ise iki yıllık denetim süresine tabi tutuldu.

KULÜBÜN RESMİ HESABINDA DA PAYLAŞILDI 

27 Ağustos'taki olayda tartışmayı büyüten bir başka ayrıntı da Kızılyıldız'ın resmi sosyal medya hesabından Mladiç'i öven pankart görüntülerinin paylaşılması olmuştu.

Pankartta “General, eternal glory and thanks” ifadeleri yer alırken, Srebrenica Memorial Center UEFA'ya resmi şikayette bulunmuştu. Merkez, kulübün resmi iletişim kanallarından Mladiç'i yücelten görüntüleri paylaşmasının olayın yalnızca taraftar davranışı olarak değerlendirilemeyeceğini savunmuştu.

ŞİMDİ GÖZLER UEFA’DA

UEFA'nın aynı konuda 90 bin avroluk ceza ve deplasman taraftar yasağı uygulamasının hemen ardından Kızılyıldız tribünlerinde bu kez Mladiç'in dev koreografisinin açılması ve maç öncesinde saygı duruşu yapılması yeni bir tartışma başlattı.

Üstelik bu kez olay yalnızca tribündeki bir pankart veya tezahüratla sınırlı kalmadı. Futbolcular sahadayken Mladiç için bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Bu nedenle gözler, Kızılyıldız'a Mladiç nedeniyle günler önce yaptırım uygulayan UEFA'nın yeni görüntüler karşısında nasıl bir tutum takınacağına çevrildi.

Sırbistan’da skandal! Kızılyıldız tribünlerinden “Bosna Kasabı” Mladiç’e özel koreografi

DERBİYİ KIZILYILDIZ KAZANDI

Tartışmalı görüntülerin gölgesinde oynanan karşılaşmayı ise Kızılyıldız kazandı.

Partizan maçın henüz ilk dakikasında öne geçerken Kızılyıldız mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Böylece Kızılyıldız, 180. Ebedi Derbi'de ezeli rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılmış oldu.

“BOSNA KASABI” MLADİÇ KİMDİR?

Ratko Mladiç, 1992-1995 Bosna Savaşı sırasında Bosnalı Sırp güçlerinin komutanlığını yaptı. Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Mladiç, özellikle 1995 yılında Srebrenitsa'da 8 binden fazla Bosnalı Müslüman erkek ve çocuğun öldürüldüğü soykırımın sorumluları arasında yer aldı. Ayrıca Saraybosna kuşatmasındaki rolü nedeniyle de hüküm giydi.

MLADİÇ 27 AĞUSTOS'TA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Mladiç, 27 Ağustos 2026'da, ömür boyu hapis cezasını çektiği Lahey'deki BM cezaevi hastanesinde 84 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kızılyıldız-Partizan derbisindeki saygı duruşu da ölümünden 10 gün sonra gerçekleştirildi. Sırp basınına göre Mladiç'in cenazesi ise 7 Eylül'de Belgrad'daki Topcider Mezarlığı'nda yapılacak.

Ratko Mladiç, Sırbistan, Partizan, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Sırbistan Sırbistan’da skandal! Kızılyıldız tribünlerinden “Bosna Kasabı” Mladiç’e özel koreografi - Son Dakika

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