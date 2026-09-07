Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız - Son Dakika
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Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Erdoğan, konuşmasının başında isim vermeden İsrail'i uyardı. Erdoğan, "Soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Bölgemizdeki hasmane adımları tribünden seyretmeyiz." dedi.

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Toplantıda ekonomideki son durumun yanı sıra iç ve dış politikadaki gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Birçok önemli konuyu istişare ettik. Vatandaşımızın refahını artıracak kararlar aldık. Bu topraklarda kurduğumuz son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni binlerce yıllık yolculuğumuzun en nadide halkası olarak görüyoruz. Selçuklu'yu Osmanlı'yı yok sayıp eski Türk tarihinden bir hamlede Cumhuriyete atlayan tarih okumalarını iyi niyetli bulmuyoruz.

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız

"ECDADIN AYAK İZLERİNİ TAKİP ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Bunlar son derece art niyetli toplumsal mühendisliklerdir. Milletimizi ruh kökünden koparmayı amaçlayan hiçbir proje başarılı olamadı. Ecdadın ayak izlerini takip etmeyi sürdüreceğiz. Son yıllarda Ahlat'ta ve Malazgirt'te çok anlamlı etkinlikler düzenliyoruz. Sayın Bahçeli ve diğer siyasi parti liderleri katılımı ile muhteşem bir buluşmaya imza attık. Kardeşlerimiz ile Malazgirt'in yıl dönümünü kutladık.

"BMLGEMİZDEKİ HASMANE ADIMLARI TRİBÜNDEN SEYRETMEYİZ"

Açık ve net söylemek isterim, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Bölgemizdeki hasmane adımları tribünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir inancın toplumun karşısında değildir. Türkiye kimsen gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır. Kategorik olarak kimseye düşmanlık beslemiyoruz. Ülkemizin güçlenmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan döndüremez. Tarihin akışını değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Türkiye kardeşleri ile yeniden kenetlenecektir. Türkiye'ye dost olan kazanacak düşman olan kaybedecektir.

GİRNE VE SİLİVRİ'DEKİ GEMİ KAZALARI

Girne'de yolcu gemisinin alabora olması nedeniyle 14 kardeşimiz vefat etti. 14 kardeşimiz ise kayıp durumda. KKTC ile iş birliği içinde 9 gemi ve 11 hava aracı ile çalışmalara destek veriyoruz. Yargı süreci resmi kurumlarımızca yakından takip edilmekte. Silivri'de batan gemideki 10 mürettebatla ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız

Bu sene 104. yıl dönümünü idrak ettiğimiz büyük zafer milletimizin mücadele azmini gösteren önemli bir referanstır. Türkiye istikbalinden vazgeçmeyeceğini, namusunu çiğnetmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Türkiye tarihi ve kültürel birikimi ile, potansiyeli ile dünyada yıldızı giderek parlayan bir ülkedir. Çok geniş coğrafya ile tarihi bağlarımız, akrabalıklarımız var.

Dış politikada Türkiye'nin çıkarlarını merkeze alan bir yaklaşım ile tüm ülkeler ile iş birliğini ilerletme gayretindeyiz. Şangay İşbirliği Teşkilatı, çok güçlü bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Teşkilatın 1 Eylül'de Bişkek'teki zirvesine iştirak ederek bu iradesini teyit ettik. Zirve kapsamında aralarında Putin'in de bulunduğu birçok hükümet devlet başkanı ile görüştük.

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız

Geride bıraktığımız hafta ekonomimize dair önemli veriler açıklandı. İhracatımız 2026 yılı ilk 8 ayında 185 milyar dolara çıktı. Sene sonu hedefe 1,7 milyar dolarlık fark kaldı. Bu başarıda emeği geçen ihracatçılarımızı tebrik ediyorum.

"SAVAŞIN FATURASINI SADECE İRAN HALKI DEĞİL HERKES ÖDEMEKTE"

ABD dair pek çok ülkede petrol fiyatları artmış durumda. İsrail'in tertip ve tahrikleri ile başlayan savaşın faturasını sadece İran halkı değil herkes ödemekte. Bu radikal zihniyet değişmedikçe kriz fırtınası değişmeyecektir. Türkiye ekonomisini kalkınma ve büyüme rotasında tutuyoruz. Dün açıklanan program bunun örneğidir. Sıkıntılara rağmen üretimi, yatırımı önceleyen politikalarımızda hiçbir değişiklik söz konusu değil. Enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşumuz sürecektir.

ANTALYA'DA COP31 ZİRVESİ

COP31 Zirvesi için hazırlıklarımız devam ediyor. Bu alanı yeniliyor, her türlü hazırlığı yapıyoruz. Antalya'mızda trafiği de rahatlatacak adım atarak 38 kilometrelik yol çalışmalarını tamamladık. Bu yatırımlar Ankara'da olduğu gibi milletimize kalacak. 190'dan fazla ülkeden 100 binden fazla ziyaretçinin katılacağı zirveyi gerçekleştireceğiz.

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız

500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ

81 ilde 500 bin sosyal konut için kuralarımızı çekmiştik. 2027 Mart itibariyle anahtarlarımızı teslim etmeye başlayacağız. Bir de kiralık konut projemizi açıklamıştık. İstanbul'daki 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu hayata geçireceğiz. Ekim ayında ilk kurayı çekeceğiz. Başvurular 14 Eylül'de başlıyor.

İstanbul'da 2 milyon kişi güvenli yuvalarına kavuşacak. İstanbul'da yarısı bizden projesini 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıyoruz. Vatandaşlar gelecek yıl da kampanyadan yararlanabilecek. İtalya'yı yenerek üst üste ikinci defa Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı tebrik ediyorum."

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Son Dakika Güncel Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız - Son Dakika

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