Elazığ Karakoçan'da ev yangınında Ağa Üykü ve eşi Hayriye Üykü hayatını kaybetti
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasında gece çıkan ev yangınında Ağa Üykü ve eşi Hayriye Üykü dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan ev yangınında karı koca hayatını kaybetti.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü, Ürünlü mezrasında gece saatlerinde bir evde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, evde bulunan Ağa Üykü ve eşi Hayriye Üykü, dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine Karakoçan Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.
Yangıla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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