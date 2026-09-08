Elazığ Karakoçan'da ev yangınında Ağa Üykü ve eşi Hayriye Üykü hayatını kaybetti

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan ev yangınında karı koca hayatını kaybetti.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü, Ürünlü mezrasında gece saatlerinde bir evde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, evde bulunan Ağa Üykü ve eşi Hayriye Üykü, dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine Karakoçan Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Yangıla ilgili soruşturma sürüyor.