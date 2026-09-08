İşte savcılık ifadesi! Kara Haydar'dan düğünündeki altınlara yanıt

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK’nın 301'inci maddesi kapsamında hakkında soruşturma başlatılan ve gece saatlerinde gözaltına alınan sanal medyada 'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, Van Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sanal medyada paylaştığı videolar sonrası hakkında soruşturma başlatılan Tançalan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı.

TANÇALAN'IN SAVCILIK İFADESİNDE ÇARPICI DETAYLAR

Tançalan savcılık ifadesinde, düğünündeki altın görüntülerini "emanet" olarak savundu. Tançalan şunları söyledi: "Düğünümü yapmak amacıyla Van iline gelmiştim. Düğünde sıkıntı olacağına dair bir takım duyumlar aldım. Eşime mesaj atarak bu şekilde tedbirli olmamız yönünde uyarılarda bulunmuşlar. Eşim de bu sebepten ötürü sık sık panik atak geçiriyordu. Ben de kendisini rahat olması konusunda telkin ediyordum. Ayrıca düğün salonu sahibi olan Sabahattin isimli şahsa da gerekli tedbirleri almasını söyledim. Sabahattin de bana merak etme zaten güvenliklerimiz var ayrıca polis ekipleri de sık sık gelip gidiyor dediler. Düğün esnasında da Sabahattin bana polis memurlarının dışarıda olduğunu kendilerine teşekkür etmemin iyi olacağını söyledi. Ben de kendilerine teşekkür etmek amacıyla dışarı çıktım.

"POLİSLERİ RENCİDE ETMEK GİBİ BİR AMACIM YOKTU"

Bu esnada benim iznim ve bilgim olmadan videomu çekmişler. Ben polis memurlarına teşekkür ettim. Herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sordum. Kesinlikle kendilerini rencide etmek veya emniyet teşkilatını küçük düşürmek gibi bir amacım yoktu. Benim yapmış olduğum bu eylemi sosyal medyada farklı yöne çektiler. Ben kesinlikle devletime herhangi bir kurumunu aşağılama veya küçük düşürme kastı ile hareket etmedim. Bana zarar vermek isteyen kişiler bu şekilde hareket etmişlerdir. Olayın bu şekilde yanlış anlaşılması sebebiyle son derece üzgünüm. Bu şekilde video çeken ve paylaşan kişilerden de şikayetçiyim. Suçlamayı kabul etmiyorum.

"ALTINLAR, EMANET TAKILARDIR"

Yine her ne kadar sosyal medyada paylaşılan videolar üzerine benim suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladığım iddia edilmiş ise de; İstanbul ilinde yapılan nişanımızda ve Van ilinde yapılan düğünümüzde benim eşim Çağla Öz’e takmış olduğum takı setleri bilezikler ve diğer altınlar Van il merkez Cumhuriyet Caddesinde bulunan Kahvecioğlu Kuyumculuk sahibi Veysi Kahvecioğlu’ndan rica etmem üzerine alınmış emanet takılardır. Ben söz konusu altınları maddi durumum şu anda el vermediği için satın alamadım. Eski eşimle devam eden mal paylaşımı ve nafaka davası devam etmektedir. Yaklaşık 1 yılda kendisine nafaka ödeyemedim. Düğün yapmak amacıyla bir çok arkadaşımdan ödünç para aldım.

Maddi durumum el vermediğini Çağla’ya da söylemedim. Bu sebeple arkadaşım Veysi Kahvecioğlu’ndan bu şekilde ricada bulundum. Kendisi de bu hususu kabul etti. Kahvecioğlu Kuyumculuk nişanda ve düğünde bu altınları getirdi. Kendilerinin reklamlarını yapmamız amacıyla kendileri vantuz içerisinde bu altınları getirdiler. Kuyumcunun ekibi bu altınları kendileri takıp çıkardılar. Daha sonra da altınları alarak kuyumcuya götürdüler. Diğer takılan altınlar ve paralar ise akrabalarımızın eşimizin dostumuzun takmış olduğu düğün hediyeleridir.

"33 ADET KINA KIYAFETİ VE 18 ADET GELİNLİK SPONSORDAN"

Her ne kadar sosyal medya sitelerinde eşime 33 adet kına kıyafeti ve 18 adet gelinlik yine benim için 25 özel takım hazırlandığı belirtilmiş ise de; bunlar Soner Yılmaz isimli firmanın bize reklam sponsoru olması sebebiyle bu şekilde yapılan haberlerdir. İçeriği gerçek değildir.

Ben 2008 yılında Van ili Muradiye ilçesinde Arda-Fatih Rent-a Car isimli iş yerini işleterek ticaret hayatına başladım. Daha sonra oto yıkama dükkanı açtım. Daha sonra İstanbul ilinden hasarlı araçlar alarak tamir edip tekrar kiraya veriyordum. Bu şekilde ticaret hayatımı devam ettirdim. İstanbul ilinde film şirketlerine araç kiralama işi yapıyordum. Daha sonra araç alım satım işi yapmaya başladım. Daha sonra yaklaşık 3-4 yıl önce Muradiye ilçesinde VKH Motors isimli araç alım satım amacıyla oto galeri açtım. Halen bu iş yerim devam etmektedir. Şu anda Maslak’ta sanayi sitesinde hasarlı olarak alıp yaptırdığım araçlarım vardır.

Eşim Çağla Öz’ün butik mağazası vardır. Önce Maslak 1453’te dükkanı vardı. Kiraları yüksek olunca kapattık. Sarıyer Maden Mahallesi'nde başka bir dükkanda devam etmektedir. Bu mağazaya ait Luxruy Boutique Turkey isimli iş yerine ait instagram hesabı bulunur. Yaklaşık 1-2 yıl önce Lola Vita Lounge isimli kafeyi Muradiye ilçesinde açtım. Abim işletmektedir.

OTURUM İÇİN DUBAİ'DE İŞ YERİ AÇMIŞ

Geçen yıl Dubai’ye giderek burada oturum almak amacıyla VKH Car Rental Dubai isimli iş yerini açtım. Daha sonra oturum iznini aldım. Düğünden sonra Dubai’de bulunan iş yerimde araç kiralama işi yapmayı düşünüyorum. Eşimin sosyal medyada tanınırlığı sebebiyle Dubai’ye gelen Türk vatandaşlarının araç kiralama yapacağını düşünerek böyle bir işe giriştik.

"LÜKS ARACI, BORÇ PARAYLA SATIN ALDIM"

Üzerime kayıtlı olan 06 VKH 65 plakalı Cadillac marka araç yaklaşık 1 yıl önce bir arkadaşımdan borç para alarak satın aldım. Halen borcu devam etmektedir. Şu an 6 Milyon TL borcu bulunmaktadır. Yine 34 VKH 65 plakalı 2014 model Cadillac marka araç 2015 yılından beri benim kullanımımdadır. 34 VKH 99 plakalı 2004 model Range Rover marka araç 2012 yılından beri benim kullanımımdadır. Bu aracı hasarlı alıp yaptırdım ve kullandım. 2014 model Cadillac aracı ÖTV’siz aldım. 2022 yılında başka bir aracımı satarak yaklaşık 650 Bin TL ÖTV ücretini yatırarak plakasını çıkardım. Söz konusu araçları galericilik ve rent-a car işinden kazanmış olduğum parayla satın aldım.

Yine Muradiye ilçesi Yenişehir Mahallesinde bulunan 2 katlı betonarme şeklindeki taşınmaz galeri ve kafenin bulunduğu taşınmazdır. 2022 yılında 400 Bin TL’ye satın aldım. Yarı parasını galericilikten yarısını da annem ve yengemin bileziklerini satarak aldığım taşınmazdır.

Eşim Çağla Öz adına kayıtlı olan 34 CGL 098 plakalı ve 34 NLG 34 plakalı araçlar ise kendisinin ve ailesinin katkılarıyla alınan araçlardır. Benim kendisine vermiş olduğum bir para veya hediye sonucu alınmış arabalar değildir.

"EŞİMİN VİDEOLARININ REKLAM DEĞERİ YÜKSEKTİR"

Her ne kadar kolluk görevlilerince hakkımda yapmış olduğum paylaşımlarda lüks yaşam tarzımın mali profilim ile uyumlu olmadığı kaynağı belli olmayan gelir varlığım olduğu şeklinde tespit yapılmış ise de ben bu hususu kabul etmiyorum. Eşim Çağla sosyal medya fenomenidir. Kendisinin çekmiş olduğu videolar sosyal medyada çokça kişi tarafından izlenmektedir. Kendisinin videolarının reklam değeri yüksektir. Kendisi bu videolardan dolayı reklam geliri elde etmektedir. Buradan yapılan satışlardan gelir elde etmektedir. Kendisi de kazanmış olduğu paranın vergisini vermektedir.

Yine benim sosyal medya hesabımı da çoğunlukla Çağla kullanmaktadır. Benim paylaşmış olduğum videolar neticesinde genel olarak sponsorluk sağlanmaktadır. Örneğin düğünümüzde ikram edilen baklavaları Seydaoğlu Baklavaları isimli firma bize sponsor olarak getirmiştir. Yine organizasyon ve catering firmaları da bu şekilde sponsor olmuşlardır. Bu firmalar sadece kendilerini sosyal medya hesabımızda paylaşmamız karşılığında bize sponsor olmaktadırlar. Bu sebeple lüks yaşam tarzı olarak belirtilen husus firmaların sponsorluğundan kaynaklanmaktadır.

MALDİVLER'E DE SPONSOR GÖNDERMİŞ

Firmalar biz sponsor olmak için sıraya girmektedirler. Bir çok restoran, kafe, iş yeri bize sponsor olmak için arayıp davet etmektedirler. Hatta Tuba isimli bir kadın sahibi olduğu turizm şirketi yaklaşık 1 yıl öncesinde bizi Maldivler ülkesine tatile sponsor olarak göndermiştir. Bu sebeple benim atılı suçla bir alakam olmadığı ortadadır. Suçlamaları kabul etmiyorum, aile fertlerime ben bakmaktayım, bu sebeple serbest bırakılmayı talep ederim."