Fenerbahçe 64 bin kişilik yeni stadını resmen duyurdu! İşte maliyeti ve yeni hali - Son Dakika
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Fenerbahçe 64 bin kişilik yeni stadını resmen duyurdu! İşte maliyeti ve yeni hali

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Fenerbahçe, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin kapasitesini 64 bine çıkaracak projenin tamamlandığını açıkladı. Yaklaşık 50 milyon euroya mal olması beklenen projede mevcut çatı 6 metre yükseltilecek, yeni tribünler ve 52 loca yapılacak. Sarı-lacivertliler, çalışmaların tamamlanmasıyla yıllık gelirde yaklaşık 25 milyon euroluk ek artış hedefliyor.

Fenerbahçe, uzun süredir üzerinde çalışılan Chobani Stadyumu'nun kapasite artırma ve modernizasyon projesini resmen duyurdu. Aziz Yıldırım'ın seçim döneminde açıkladığı proje kapsamında stadın kapasitesi 64 bin kişiye çıkarılacak. Sarı-lacivertli kulüp, projenin nasıl görüneceğine ilişkin görselleri de kamuoyuyla paylaştı.

PROJE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULDU

Kulübün açıklamasına göre Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, geçtiğimiz günlerde Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek projenin ayrıntılarını sundu. Gerekli izin sürecinin tamamlanmasının ardından çalışmaların başlaması planlanıyor.

STADIN ÇATISI 6 METRE YÜKSELTİLECEK

Proje kapsamında stadyumun mevcut mimari yapısında önemli değişikliklere gidilecek. İlk etapta temel inşaat çalışmaları gerçekleştirilecek ve çelik imalatların siparişi verilecek. En dikkat çekici işlemlerden biri ise mevcut çatıda yapılacak. Stadın çatısı özel krikolar kullanılarak yaklaşık 6 metre yukarı kaldırılacak.

Çatı çalışmalarının ardından kale arkalarına yeni tribünler yapılacak. Ayrıca stadyuma 52 yeni loca eklenecek. Maraton ve Fenerium tribünlerine yapılacak ilavelerle toplam kapasite 64 bine ulaşacak.

MALİYETİ 50 MİLYON EURO

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özbağı, projenin yaklaşık maliyetinin 50 milyon euro olduğunu açıkladı. Özbağı, çalışmaların planlanan süresinin 12 ay olduğunu belirterek inşaat devam ederken Fenerbahçe'nin maçlarını kendi stadında oynayabileceğini söyledi. Ancak çatının yükseltileceği dönemde birkaç karşılaşmanın başka bir statta oynanabileceğini ifade etti.

YILLIK 25 MİLYON EURO EK GELİR HEDEFLENİYOR

Fenerbahçe, kapasite artışının kulübün gelirlerine de önemli katkı sağlamasını bekliyor. Proje tamamlandıktan sonra mevcut gelirlere ilave olarak yıllık yaklaşık 25 milyon euro gelir artışı hedefleniyor. Kulüp, yaklaşık 50 milyon euroluk projenin sponsorların desteğiyle mevcut bütçeye yük getirmeden gerçekleştirilmesinin planlandığını da açıkladı.

SON AŞAMADA DIŞ CEPHE YENİLENECEK

Kapasitenin artırılmasının ardından stadyumun dış kaplaması da yenilenecek. Fenerbahçe, bu çalışmalarla birlikte stadın iç atmosferinde tam akustik sağlanmasını hedefliyor.

İşte projeye ilişkin paylaşılan görseller;

Fenerbahçe 64 bin kişilik yeni stadını resmen duyurdu! İşte maliyeti ve yeni hali
Fenerbahçe 64 bin kişilik yeni stadını resmen duyurdu! İşte maliyeti ve yeni hali
Fenerbahçe 64 bin kişilik yeni stadını resmen duyurdu! İşte maliyeti ve yeni hali
Fenerbahçe 64 bin kişilik yeni stadını resmen duyurdu! İşte maliyeti ve yeni hali
Fenerbahçe 64 bin kişilik yeni stadını resmen duyurdu! İşte maliyeti ve yeni hali
Fenerbahçe 64 bin kişilik yeni stadını resmen duyurdu! İşte maliyeti ve yeni hali
Fenerbahçe 64 bin kişilik yeni stadını resmen duyurdu! İşte maliyeti ve yeni hali

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe 64 bin kişilik yeni stadını resmen duyurdu! İşte maliyeti ve yeni hali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan Semiz Serkan Semiz:
    Kadıköy kayak merkezi büyüyor demek???????? 2 6 Yanıtla
  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Bina eski stadın üzerine yapılan şimdiki stadında üzerine yapılıyor. Temel 30 bin kişilik stadı tasıyan temel, şimdi aynı temele 64 bin kişilik revizyon yapılıyor. Orası zaten çamur dolgusu papazın çayırı denilen bir yer. Facia olabilir. Stadı komple samandraya taşıyıp yeniden yapmak daha uygun. 0 0 Yanıtla
  • Ahmet1998* Ahmet1998*:
    himmetsaray gibi toki malı okşatarak değil. Kulüp kendi kaynakları ile yapıyor. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe 64 bin kişilik yeni stadını resmen duyurdu! İşte maliyeti ve yeni hali - Son Dakika
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