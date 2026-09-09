Derbinin faturası ağır olabilir! Dusan Vlahovic 5 maç ceza alabilir - Son Dakika
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Derbinin faturası ağır olabilir! Dusan Vlahovic 5 maç ceza alabilir

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Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin ardından Dusan Vlahovic, “hakaret” gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi. TFF Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi kapsamında sevki yapılan Sırp golcüye 2 ila 5 maç arasında ceza verilmesi gündemde. Beşiktaş ise karara sert tepki gösterdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde ve sonrasında yaşanan olayların ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimleri ve kulüpleri açıkladı.

VLAHOVIC PFDK'YE SEVK EDİLDİ

Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Dusan Vlahovic, “hakareti” nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi. Golcü futbolcunun sevki, TFF Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi kapsamında gerçekleştirildi.

2 İLA 5 MAÇ CEZA ALABİLİR

Vlahovic'in söz konusu madde kapsamında 2 ila 5 maç arasında men cezası alma ihtimali bulunuyor. Sırp futbolcu hakkındaki nihai kararı PFDK verecek.

AZİZ YILDIRIM VE KEREM AKTÜRKOĞLU DA PFDK'DE

TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı “çirkin ve kötü tezahürat” ile “saha olayları” nedeniyle PFDK'ye sevk etti. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Kerem Aktürkoğlu da “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları” gerekçesiyle tedbirsiz olarak disipline gönderildi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk de aynı gerekçeyle PFDK'ye sevk edilen isimler arasında yer aldı.

BEŞİKTAŞ'TAN VLAHOVIC KARARINA TEPKİ

Beşiktaş, Vlahovic'in disipline sevk edilmesinin ardından yaptığı açıklamayla karara tepki gösterdi:

“Vlahovic'in sevki, Türk futbolunun adalet ve eşitlik ilkelerinden uzak yönetildiğinin bir göstergesidir. Maç boyu futbolcumuzu tahrik eden rakip oyuncunun disipline sevk edilmediği yerde futbolcumuzun sevki kabul edilemez!”

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Dusan Vlahovic, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derbinin faturası ağır olabilir! Dusan Vlahovic 5 maç ceza alabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Dirsek ve tokat serbest ama topa top demek suç yani. İyiymiş :) 4 3 Yanıtla
  • Taner Avcı Taner Avcı:
    sikrinyarın parmağı kimin göztüne battıda vlahoviçin hareketini gördüler sadece 3 1 Yanıtla
  • Ali Başer Ali Başer:
    Zamanında “yapı var yapı!” diye ağlayanlar, bakıyorum da şimdi kendi yapısını kurmuş tekerini döndürüyor. Trossard’a Tokat atılır görmezler, nizami golümüz sözde faul gerekçesiyle iptal edilir ama İngiltere’den ithal ettikleri hakem eğitmeni bile ona gol der, aynı maçta Vlahovic’in formasına asılırlar penaltı filan hiçbir şey verilmez, aynı Vlahovic’in derbide boğazına bir sokak eşkıyası sarılır hiçbir şey olmaz… hakikaten de Türk futbolunda “yapı var yapııı!!!” 2 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Derbinin faturası ağır olabilir! Dusan Vlahovic 5 maç ceza alabilir - Son Dakika
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